YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:16

Sporcular anneleri ile idman yaptı

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Tekvando Takımı son antrenmanını anneleriyle birlikte yaptı.Altınova Belediyesi Tekvandocular hız kesmeden antrenmanlara devam ediyor. 100 yakın öğrencisi,...

Sporcular anneleri ile idman yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Tekvando Takımı son antrenmanını anneleriyle birlikte yaptı.

Altınova Belediyesi Tekvandocular hız kesmeden antrenmanlara devam ediyor. 100 yakın öğrencisi, uzman antrenörler tarafından eğitiliyor. Altınova Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan son antrenmana anneleriyle birlikte çıkan öğrenciler, keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Tekvando takımının önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kulüp yönetimimizden, hocamıza, velilerimizden sporcularımıza kadar çok iyi bir ortak yakaladık. Tekvandoda ciddi potansiyelimiz var. Sporcularımız önemli başarılara imza atıyor. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku