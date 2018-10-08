YALOVA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:01

Teknoloji gençleri yalnızlaştırıyor

Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, gelişen teknolojiye bağımlılığı her geçen gün artan gençlerin giderek yalnızlaştıklarını dile getirdi.Yalova Sağlık İl Müdürü...

Teknoloji gençleri yalnızlaştırıyor
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Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, gelişen teknolojiye bağımlılığı her geçen gün artan gençlerin giderek yalnızlaştıklarını dile getirdi.

Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu sıkıntı ve tehditlere değindi. Her geçen gün gelişen teknolojinin gençleri üzerinde bir bağımlılığa yol açtığını vurgulayan Sezen, bunun da gençleri bir yalnızlığın pençesine ittiğini dile getirdi. Hakan Sezen, “Gençlik, ferdin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhî hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir dönemdir. Günümüz gençleri hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmektedir. Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedir. Onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek üzere 10 Ekim’de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız ve ilgili derneklerin de işbirliği ile 81 ilimizde gençlik merkezleri, kütüphaneler, üniversiteler, okullar ve sağlık merkezlerimizde eş zamanlı biçalışması yürütülecektir. Gençler geleceğimizin teminatıdır ve geleceğimiz gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken olmalarına bağlıdır” dedi.
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