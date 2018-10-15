Tosun’a teşekkür ziyareti

Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran ve Altınova Belediyespor güreş antrenörleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u makamında ziyaret etti.Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait...

Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran ve Altınova Belediyespor güreş antrenörleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u makamında ziyaret etti.

Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran beraberinde Altınova Belediyespor güreş antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya ile birlikte Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u makamında ziyaret etti. İlçede devam eden sportif faaliyetler ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Altınova’daki okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşturulan güreş takımının oldukça önemli başarılara imza attığı ifade edildi. Heyet, verilen destekten dolayı İl Müdürü Tosun’a teşekkür etti.