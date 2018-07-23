Yalova orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte çıkabilecek orman yangınlarına karşı teyakkuza geçti.

Mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını belirten Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Bilinmiş, “Ormanlar bizim ortak değerlerimizdir. Ormanlar yoksa bizde yokuz anlayışıyla hareket etmeliyiz. Orman İşletme Müdürlüğü olarak 5 arozöz, 1 adet su tankı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 adet greyder, 1 adet dozer ve 1 adet treyler ile beraber 63 kişilik uzman ekiple 7/24 orman yangınlarına müdahale için hazır bir şekilde teyakkuzdadır" dedi.

Bilinmiş, "Orman ekosistemini tehdit eden unsurların başında orman yangınları gelmektedir.

Dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kaplayan ormanlar, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere korunması gerekli değerlerin muhafazası bakımından büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi orman bir yandan kendisi başlı başına bir kaynak olurken, diğer yandan öteki kaynaklara koruyuculuk yapmaktadır. Hem topraktan 2,5 santim kalınlığında bir üst toprağın meydana gelmesi için 200-1000 yıl, tarıma elverişli sayılan 15-20 santim kalınlığındaki üst toprağın oluşması için 1400-7000 yıl geçmesi gerekir. Düşen yağmur damlalarının sahip oldukları kinetik enerjinin miktarı yüzeysel akışa göre 256 kat fazladır. Bu durumda toprağı yağmur tanelerinin bombardımanından ancak bitki örtüsü koruyabilir. Nitekim 1,5 santim kalınlığındaki bir toprak tabakasının taşınması için bakir ormanda 500 bin yıl, çayırlıkta 3225 yıl gerekli iken, çıplak arazide sadece 15 yıl yeterli olmaktadır” dedi.

Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, ateşi tam olarak su dökerek söndürmek gerektiğini anlatan Yalova Orman İl Müdürü Bilinmiş, “Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmariti orman yangınlarının bir başka sebebini oluşturuyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Yasaklanmış olan anız yakmak da yanlış davranış örnekleri arasında yer alıyor” dedi.