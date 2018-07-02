YALOVA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:14

Yalova polisinden "klon" telefon operasyonu

Yalova polisi, cep telefonlarının "imei" numaralarını klonlayan 12 kişiyi adliyeye sevk etti.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova merkez ve ilçelerde "klon” operasyonu yaptı....

Yalova polisinden 'klon' telefon operasyonu
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Yalova polisi, cep telefonlarının "imei" numaralarını klonlayan 12 kişiyi adliyeye sevk etti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova merkez ve ilçelerde "klon” operasyonu yaptı. Aldığı bir istihbarat neticesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler 82 adet kayıt dışı yada imei klonlanmış cep telefonu, 1 adet çalıntı cep telefonu, 40 adet imei klonlamada kullanılan box cihazı, 8 adet imei klonlamada kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar harddiski, 3 adet adet imei klonlamada kullanıldığı değerlendirilen diz üstü bilgisayar ve çok sayıda veri aktarım kablosu ele geçirdi. Olayla ilgili 12 kişi hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Telefonların imei numaralarını klonlamakta kullanılan cihaz, bilgisayar ve aparatlara ise el konuldu.
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