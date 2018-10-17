YALOVA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:42

Yalova Üniversitesi ile TUSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yalova Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin eğitimi ve istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.“Stajyer Mühendis Programı” kapsamında gerçekleştirilen...

Yalova Üniversitesi ile TUSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Yalova Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin eğitimi ve istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

“Stajyer Mühendis Programı” kapsamında gerçekleştirilen protokolün imza törenine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat katıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak işbirliği protokol kapsamında Mühendislik Fakültesi öğrencileri, masrafları TUSAŞ tarafından karşılanarak ve bir miktar da harçlık verilerek haftada bir gün Ankara’daki TAİ tesislerinde staj yapacak. Böylelikle İHA, SİHA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK ve diğer helikopter modellerinin üretildiği tesislerde uygulama yaparak kendilerini geliştirme imkanına kavuşan öğrenciler, mezun olduktan sonra da bu tesislerde mühendis olarak işe başlama fırsatına sahip olacak.

"İşbirliği çalışmaları devam edecek"

Yalova Üniversitesinin bütün birimlerinin ilgili sektör kuruluşları ile işbirliği yapmaya devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, üniversitenin iş hayatı ile bütünleşmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Bölgesel kalkınmada öncü rol üslenen bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Cebeci, bunun için üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışma motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Yalova Üniversitesini cazibe merkezi haline getireceğiz"

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde yer alan Yalova’nın ulaşım imkanlarının geniş olduğunu ve coğrafi anlamda büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Prof. Dr. Cebeci, bu durumun Yalova Üniversitesi için heyecan verici olduğunu söyledi. Yalova’daki saygın yönetici kadrosunun da katkılarıyla bu heyecanı geliştirerek kuvvetli bir enerjiye dönüştürmek istediklerini ifade eden Rektör Cebeci, yerel basının ildeki sosyal ve kurumsal gelişmeler konusundaki duyarlılığının da kendilerini teşvik ettiğinin altını çizdi. Son olarak bölgedeki bütün aktörlerle sıkı bir işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesini öğrenci ve öğretim elemanları için cazibe merkezi ve bölgesel kalkınmanın dinamik gücü haline getireceklerini söyledi.
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