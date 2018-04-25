Yalova Ziraat Odası’ndan rüzgar santrallerine karşı imza kampanyası

Yalova Ziraat Odası, Delmece ve Karlık yaylalarında yapılan rüzgar enerjisi santrallerine karşı imza kampanyaı başlatı.

Ziraat Odası, TEMA Vaksı ve SAMDER’in de desteği ile bir imza kampanyası başlattılar. Cevdet Aydın Parkı’nda açılan stantta konuşan Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Biz enerji üretimine ve enerji santrallerine karşı değiliz. Biz enerji üretimi adı altında yapılan doğa katliamına karşıyız. Söz konusu RES’lerin yapıldığı noktalarda binlerce ağaç katledildi. Bunu uydu görüntüleri de net olarak ortaya koyuyor. Bunu biz uydurmuyoruz. Yeşili ve mavisi ile övündüğümüz ilimizde kelimenin tam anlamıyla bindiğimiz dalı kesiyoruz. Burada sadece ağaçlar ve bitki örtüsü zarar görmüyor. Burada yaşayan canlılar da ciddi bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalar. RES’lerin çıkardığı sesler bölgedeki hayvanları çok rahatsız ediyor. Biz bütün bu olumsuzluklara karşıyız. Bunun için de bir imza kampanyası başlattık. Toplayacağımız imzalarla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Eğer bunlara rağmen bir sonuca ulaşamazsak tek yol kalıyor ki o da bölgede eylem yapmak. Biz buna da hazırız. Çiftçilerimizle, doğaseverlerle bölgeyi, bitki örtüsünü ve canlıları korumak adına gereken ne varsa yapacağız” dedi.