YALOVA:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:18

Yalova’da çocuk parklarına kamera geliyor

Yalova Belediyesi çocuk parklarını kameralarla donatacak.Çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve istismar olaylarının arttığı şu günlerde Yalova Belediye Meclisi örnek bir karar aldı. AK Partili Fahrettin Yıldız’ın teklifi ile gündeme gelen...

Yalova'da çocuk parklarına kamera geliyor
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Yalova Belediyesi çocuk parklarını kameralarla donatacak.

Çocuklara yönelik şiddet, tecavüz ve istismar olaylarının arttığı şu günlerde Yalova Belediye Meclisi örnek bir karar aldı. AK Partili Fahrettin Yıldız’ın teklifi ile gündeme gelen il merkezindeki çocuk parklarına Yalova Belediyesi tarafından kamera sistemi kurulması, AK Parti ve CHP grupları tarafından olumlu karşılandı. Kasım Avar, “Bu çalışmanın sadece belediyemiz tarafından yapılmaması lazım. Çalışma MOBESE sistemine de entegre edilerek daha verimli hale getirilmeli. Biz daha şimdiden bu sistemin kurulması için belediyeye ne kadar bütçe gerekiyorsa onay vereceğimizi deklare ediyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın korunmasını çok önemsiyoruz” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik ise, “Son aylarda artan ve sosyal bir yaraya dönüşen çocuklara yönelik saldırılar bizleri üzüyor. Her ne kadar bu meselenin polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğine inansak da, bu teklifi yerinde görüyoruz. Ben parklara konulacak kamera sistemlerinin çocuklara yönelik saldırılarla mücadeleye olumlu katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bu teklifi meclis gündemine getiren AK Partili Meclisi Üyesi Fahrettin Çelik’e teşekkür etti. Salman, belediye olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve parklara kurulması planlanan kameraların MOBESE sistemine uyumlu olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Meclis, gereken çalışmayı yapmak üzere oy birliği ile Yalova Belediye Başkanlığı’na yetki verdi.
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