Yalova’da sahil şeridinde yer alan direklere asılı çöp kovaları kırıldı.Geçtiğimiz günlerde İDO iskelesi ile Yürüyen Köşk arasında yer alan fotoğraf panoları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Son olarak sahil şeridindeki direklerde yer alan çöp kovaları kırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından direklerden sökülerek yerlere atılan onlarca kovayı gören vatandaşlar, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.
Yalova’da çöp kovalarını kırdılar
Yalova’da sahil şeridinde yer alan direklere asılı çöp kovaları kırıldı.Geçtiğimiz günlerde İDO iskelesi ile Yürüyen Köşk arasında yer alan fotoğraf panoları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Son olarak sahil şeridindeki...