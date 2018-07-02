Yalova’da kaçak içki operasyonu

Yalova’da 40 şişe kaçak içki ele geçirdi.Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işletmeye operasyon düzenledi. Düzenlenen...

Yalova’da 40 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işletmeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40 şişe kaçak rakı, votka ve viski ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adlîişlem başlatıldı. Şahsın yapılan güvenlik taramasında ise bir çok suçtan kaydı olduğu tespit edildi.