YALOVA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:24

Yalova’da sokak basketbolu heyecanı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvasına katılan sporcular, ödüllerini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ın elinden aldı.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda...

Yalova'da sokak basketbolu heyecanı
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvasına katılan sporcular, ödüllerini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ın elinden aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan organizasyon 4 kategoride 21 takımın iştirakiyle yapıldı. Dereceye giren sporcular ise ödüllerini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sevda Veli, Basketbol Federasyon Yalova İl Temsilcisi Vekili Uğur Aydemir’in elinden aldı.

Sporcuları tebrik eden Yalova Valisi Yılmaz, ”Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeleri konusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz başarılı bir çalışma sergiliyor. Daha önce de kurdukları macera parkuru ile çocuklarımızın gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirebileceği bir faaliyet alanı oluşturmuşlardı. Bizlerde Valilik olarak özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize model oluşturacak ve onları spora yönlendirecek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.
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