Yalova’da trafik eğitimi

Yalova Belediyesi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimler başladı. Yeni dönemde Trafik Eğitim Parkı’nın ilk ziyaretçileri 19 Temmuz İlkokulu öğrencileri oldu.19 Temmuz İlkokulu’nun...

Yalova Belediyesi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimler başladı. Yeni dönemde Trafik Eğitim Parkı’nın ilk ziyaretçileri 19 Temmuz İlkokulu öğrencileri oldu.

19 Temmuz İlkokulu’nun 3/A, 3/B ve 3/C sınıflarından oluşan toplam 96 öğrenci eğitim görmeye başladı. Yalova Belediyesi personelleri, trafik polisleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere hem araçla, hem de yaya olarak trafikte uyulması gereken kaideler anlatıldı. Toplam 1 saat süren eğitimin ardından ise öğrencilere sertifikaları verildi.

Belediye Başkanı Vefa Salman, “Minik yavrularımızın derslerini uygulamalı olarak görebilmesi için öğrencilerin bu alana ihtiyacı vardı. Yalova Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyeceğiz. Bu projemiz ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin, ‘2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ne ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinden katılarak ödüle layık görüldük. Hemen her projemiz ile kentimizin adını duyurmayı sürdüreceğiz” dedi.