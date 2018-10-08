YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:45

Yalova’da trafik eğitimi

Yalova Belediyesi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimler başladı. Yeni dönemde Trafik Eğitim Parkı’nın ilk ziyaretçileri 19 Temmuz İlkokulu öğrencileri oldu.19 Temmuz İlkokulu’nun...

Yalova'da trafik eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yalova Belediyesi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimler başladı. Yeni dönemde Trafik Eğitim Parkı’nın ilk ziyaretçileri 19 Temmuz İlkokulu öğrencileri oldu.

19 Temmuz İlkokulu’nun 3/A, 3/B ve 3/C sınıflarından oluşan toplam 96 öğrenci eğitim görmeye başladı. Yalova Belediyesi personelleri, trafik polisleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere hem araçla, hem de yaya olarak trafikte uyulması gereken kaideler anlatıldı. Toplam 1 saat süren eğitimin ardından ise öğrencilere sertifikaları verildi.

Belediye Başkanı Vefa Salman, “Minik yavrularımızın derslerini uygulamalı olarak görebilmesi için öğrencilerin bu alana ihtiyacı vardı. Yalova Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyeceğiz. Bu projemiz ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin, ‘2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ne ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinden katılarak ödüle layık görüldük. Hemen her projemiz ile kentimizin adını duyurmayı sürdüreceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku