YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:04

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.Yalova...

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şube ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine oluşturulan özel bir ekiple uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Aylar süren fiziki ve teknik takip neticesinde uyuşturucu satıcıları hakkında yeterli delile ulaşan ekipler, Yalova, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon için düğmeye bastılar. Yapılan operasyonlarda 3 ilde toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, 86 gram metanfetamin, 6 gram bonzai, 49 gram esrar, 5 gram skunk, 4 adet tabanca, 43 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte 100 ABD doları ve 14 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucu satışı yapmak suçlaması ile mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 9’u tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku