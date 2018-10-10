Yalovalı çiftçiler Burtarım fuarına gitti

Yalovalı çiftçiler, Bursa 16. Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’na gitti.

Bu yıl Yalova Belediyesi sponsorluğunda ücretsiz düzenlenen fuar gezisi için Cumhuriyet Meydanı’ndan 2 otobüs kaldırıldı. Fuar gezisine il merkezi ve ilçelerden 150 çiftçi katıldı. Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Fuar süresince akademisyen ve ziraat mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirilecek seminerler sayesinde ziyaretçiler sektörle ilgili merak ettikleri konularda bilgi edinme fırsatı bulacak. Çiftçilerimizin bilinçlenmesi sağlanacak. Ziraat odaları olarak yıllardır bu fuara gezi düzenliyoruz. Bu yıl belediyemizin de bize büyük bir desteği oldu, çiftçilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.