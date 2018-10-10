YALOVA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:37

Yalova’ya 9 ayda 213 milyonluk yatırım

Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Yalova’ya 2018 yılının ilk 9 ayında 213 milyon 289 bin TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.Yalova İl Koordinasyon Kurulu, 2018 yılı 3. dönem toplantısı İl Özel İdare...

Yalova'ya 9 ayda 213 milyonluk yatırım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Yalova’ya 2018 yılının ilk 9 ayında 213 milyon 289 bin TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.

Yalova İl Koordinasyon Kurulu, 2018 yılı 3. dönem toplantısı İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda 2018 yılının 3. dönem sonu itibariyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yılmaz, 8 sektörde 96 adet biten, 143 adet devam eden, 17 adet başlanmamış ve 15 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 271 adet projenin olduğunu kaydetti. Yılmaz, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise 1 milyar 744 milyon 492 bin lira olduğunu söyledi.

2018 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında açıklama yapan Yılmaz, “Projeler için 2017 yılı öncesine kadar yapılan harcama 1 milyar 176 milyon 798 bin liradır. Tüm projelerin 20178 yılı ödeneği 438 milyon 168 bin lira olup 2018 yılı 3. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 213 milyon 289 bin liradır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 49’dur" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku