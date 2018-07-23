YALOVA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:28

YOSK’un başarılı antrenörü Güçlü Eller’e geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselen Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK)’un antrenörü Murat Saltan, yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü’ne transfer oldu. Yalova ekibiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli...

YOSK'un başarılı antrenörü Güçlü Eller'e geçti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselen Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK)’un antrenörü Murat Saltan, yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü’ne transfer oldu. Yalova ekibiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli başarılar elde eden Saltan, 2018-2019 sezonunda 1. Lig ekibinin başarısı için ter dökecek.

Murat Saltan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü çalıştırdığı dönemde Euroleague 3’da şampiyonluk yaşarken, Challenge Cup’ta ise Avrupa üçüncülüğü, Euroleague 2’de ikincilik, Balkan Kupası ikinciliği, Willi Brickman Cup’ta ise üçüncülüğü yaşarken, 2017-2018 sezonunda ise 1. Lig’de şampiyon olarak takımını Süper Lig’e taşımıştı.

Saltan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç,” Takımımızı çalıştıran hem ülkemizde hem de Avrupa’da beraber sayısız kupa kaldırdığımız yoğun tempoda çalışıp başarıdan başarıya koştuğumuz antrenörümüz Murat Saltan yeni sezonda Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü ile çalışacak. Kendisine YOSK’a kattığı her şey için teşekkür ediyorum. Yeni takımı Güçlü eller takımında tecrübesi ve ileri görüşlülüğü ile güzel işler çıkaracağına inanıyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Biz de kısa zamanda yeni antrenörümüzü açıklayacağız” dedi.
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