YTYSO yönetimi Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ve YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.Geçtiğimiz...

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ve YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçim sonrasında meclisi oluşturan ve mecliste gerçekleşen seçimde ise yeni yönetimini belirleyen YTSO ilk ziyareti TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na yaptı. YTSO Başkanı Tahsin Becan, YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Hisarcıklıoğlu yeni yönetime başarılar diledi. YTSO’nun 5 yıldızlı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Yeni yönetime başarılar diliyorum. Unutmayın ki YTSO 5 yıldızlı odadır. Yeni yönetimden bu başarıyı sürdürmelerini talep ediyorum. Akredite olmak demek, bugün Avrupa’da bir oda üyelerine, iş dünyasına hangi hizmeti sunuyorsa Bizim Oda/Borsamız da o hizmetin aynısını sunuyor demek. AB odaları hangi standartlarda hizmet veriyorsa, o standartlarda hizmet veriyor demek. Yani bu kalitenin ve hizmet anlayışının belgesidir. Akreditasyon sertifikasına sahip olan oda veya borsa, üyelerine 5 yıldızlı hizmet veriyor, müşteri memnuniyetine göre çalışıyor demektir” dedi.

YTSO Başkanı Tahsin Becan ve YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ise, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir vazo ve Yürüyen Köşk maketi hediye ettiler. Ardından yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Hisarcıklıoğlu ekonomi ve oda çalışmaları hakkında fikir alışverişinde de bulundu.