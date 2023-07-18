Yangında etkilenen güvercinleri itfaiye kurtardı

Malatya’da bir apartmanın çatı katında çıkan çatı yangında etkilen güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınarlı sokak içerisinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında çatı da bulunan güvercinlerde etkilenirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürerek kontrol altına alırken, yangından etkilenen güvercinlerde kurtarıldı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.