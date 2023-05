TAKİP ET

Mahalle Toplantısına AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav’da katıldı.



Çarmuzu’da gördükleri yoğun ilginin AK Parti’ye olan güvenin bir yansıması olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız depremden sonra şehrimize üç kere geldi ancak karşımızdaki ittifakta yer alanlar ise yaraların sarılmasına destek olmak yerine kendi aralarında pazarlıklar yaparak bakanlıkları paylaşmaya kalktılar. Bu ittifak 14 Mayıs sonrası hizmet etmeye değil yapılan hizmetleri durdurmaya geliyorlar ve bunu açık açık söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde nükleer santralimiz faaliyete geçti, bu ittifakın bir ortağı “biz nükleer santrali durduracağız” diyor, peki neden durduracaksın? Avrupa’da, çevre ülkelerimizde ve dünyanın farklı yerlerinde bu tür santraller var, bizde neden olmasın? biz paramızı neden dışarıya verelim.? Bunlar ülkemizin sürekli dışa bağımlı olmasını istiyorlar.14 Mayıs seçimleri bu açıdan çok önemlidir, bu kutlu mücadeleyi hep birlikte el ele vererek sonuçlandırmamız gerekiyor.” İfadelerini kaydetti.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yeşilyurt’ta, Battalgazi’de, Pütürge’de, Kale’de ve Doğanyol’da sözü verilen konutlarımızı vatandaşlarımızla buluşturduk. Yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. 6 Şubat depreminden sonra sözü verilen yatırımların hepsi aynı şekilde hizmete girecek, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya merkezi yerinde inşa edilecek, ülkemizin önde gelen isimlerinden Mimar Hilmi Güner Hocamız, Emlak Konutla işbirliği halinde çalışmalarına hız verdiler. Her mahalle ayrı ayrı çalışılacak. Bizler mahallelerimizin aslına uygun olarak kültürüyle ve geleneksel hüviyetiyle korunup, şehrin hafızasının topyekün muhafaza edilmesini istiyoruz. Yanımızda Milletvekili Adayımız İnşaat Mühendisi Vahit Atalan var, heyecanıyla bilgi ve birikimiyle inşallah sizlerin oylarıyla kendisini Meclise göndereceğiz. Vahit Atalan’da inşallah seçildiği zaman şehrimizin yeniden inşa ve imar sürecine ciddi katkıları olacaktır. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde hemşehrilerimiz yine AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza olan güvenlerini bir kez daha sandıklara yansıtacaklar. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için bu seçimlerin büyük önemi vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayacak olan Türkiye Yüzyılıyla birlikte ülkemiz ve şehrimiz her alanda kalkınacak, büyüyecek ve daha güzel yarınlara el birliğiyle kavuşacağız. Malatyalılar bu seçimde ‘doğru zamanda doğru adam’ diyerek Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesine yönelik en güçlü desteği vereceklerine sonuna kadar inanıyorum.” şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı mahallemizin değerli büyüklerine ve tüm sakinlerine teşekkür ediyorum. 6 Şubat’ta ki iki büyük deprem ve ardından yaşanan artçı depremlerden dolayı çok zor günlerden geçiyoruz. 11 ilimizde yaklaşık 13 milyon insanımızı etkileyen, Malatya’da da büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerde çarşı merkezimiz başta olmak üzere çok sayıda mahallemiz etkilendi. Asrın felaketiyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, İşadamlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, gönüllü kuruluşlarımız, askerlerimiz ve polislerimiz bir ve beraber hareket ederek yaralarımızı sarmaya çalıştılar. Allah’a şükürler olsun ki çok büyük bir devletiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve imar etmek için çok ciddi adımlar atılıyor. Sıkıntılı günlerimizde yardım eli uzatan herkesten Allah binlerce kez razı olsun.” Dedi.