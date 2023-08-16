Yaprak biti ile mücadele: Yaprak biti nasıl yok edilir?

Bizlerin yaşam alanlarını canlandıran en kıymetli aksesuarlar çiçekler ve bitkiler olmuştur. Fakat bu güzellikler bazen istenmeyen durumlarla karşılaşabilirler. En yaygınlarından birisi ise bitkilerin yapraklarının bit istilasına maruz kalmasıdır. Bit içermeli yapraklarla mücadele etmek ve bitleri nasıl yok edeceğimizi bilmek bu durumla karşı karşıya kalanların en büyük arzusudur.

Yaprak bitleri, çok minik boyutlarda, yeşil ya da sarı renkte, bitkilerin öz sularını hapsetme kapasitesi olan canlılardır. İster evinde çiçeğe merak salmış biri olun, ister tarım ile uğraşan bir profesyonel, bu canlılarla karşılaşma olasılığınız vardır. Minik olmalarına rağmen bitkilere büyük hasarlar verdiklerinden bu canlıları yok etmek şart olmuştur. Bitlerden kurtulmak adına doğal ve doğal olmayan pek çok metot bulunmaktadır.

Peki yaprak biti istilası nasıl yok edilir?

Yaprak bitleri ile savaşta çeşitli kimyasal ve kültürel yollar mevcuttur. İşte kullanılabilecek bazı yöntemler:

Yaprakları tazyikli su ile yıkayarak bitlerden arındırabilirsiniz. Saksı bitkilerinde bu durum mevcutsa, bitlenmiş yaprakları musluk altında yıkamayı seçebilirsiniz. Tarlada bit istilası yaşanıyorsa, bitkilerinizi tazyikli hortum yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Bit bulaşmış olan ekinlerinizi sağlıklı olanlardan ayırabilirsiniz.

Meyve ağaçlarında böyle bir problemle karşılaşıyorsanız, ilgili dalı budamak da çözüm olabilir.

Ev malzemeleri ile de bitleri savuşturmak mümkün. Bunun için gerekli olan bir miktar bulaşık deterjanı ve su. Bu malzemeleri karıştırıp bitkilerin yapraklarına sprey yardımıyla sıkabilirsiniz. Alternatif olarak, bulaşık deterjanının yerine Arap sabunu veya sirke de kullanılabilir.

Yaprak biti ile mücadelede kullanılacak diğer yöntemler ise:

Sebzelerde çok sık başvurulan bir yöntem ve etkili bir çözüm olarak sebzelerin üzerinin yün ile kapatılmasıdır.

Seralarda bit problemi için hava deliklerinin gazlı bez ile örtülmesi en etkili yöntemdir.

Meyve ağaçlarında bit bulunan dalın kesilmesi oldukça etkilidir.

Evde bulunan bitkiler bit bulunduran yapraklarının musluk suyu altında yıkanmalıdır. Ev bitkileri için Arap sabunu ve sirke ile hazırlanılan yaprak biti ilaçları da işe yarar.

Tüm bitkiler için zirai yaprak biti ilaçları kullanılabilir.

Yaprak bitiyle savaşta en verimli tavır ise önlem alıcı davranış anlayışıdır.

Peki neden yaprak biti oluşur?

Yaprak bitleri, bitkileri kurutan, hatta gelişimlerini engelleyen bir canlı türüdür. Boyları genellikle 1-4 mm olup renkleri yeşil ve sarıdır. İnsanlara direkt zararı olmasa da, hızlı üremeleri ve bitki öz sularını tüketmeleri nedeniyle onları fark etmek zorlaşabilir.

Doğal bit ilacı olarak ne kullanılabilir?

Yaprak bitleri için farklı doğal ilaç olanakları mevcuttur:

Aspirinli su: Birkaç adet aspirin ile bir miktar suyu karıştırabilirsiniz. Aspirinler eridikten sonra bu karışımı bitlenen bitkinin toprağına dökebilirsiniz. Bu hem bitkiyi besler hem de bitkideki bit ve böcekleri uzaklaştırır.

Birkaç adet aspirin ile bir miktar suyu karıştırabilirsiniz. Aspirinler eridikten sonra bu karışımı bitlenen bitkinin toprağına dökebilirsiniz. Bu hem bitkiyi besler hem de bitkideki bit ve böcekleri uzaklaştırır. Sirke : Sirke ile seyreltilmiş su, püskürtücü yardımı ile bitlenen bitkinin yapraklarına sıkılır. Sirke, yaprak bitlerini temizler.

: Sirke ile seyreltilmiş su, püskürtücü yardımı ile bitlenen bitkinin yapraklarına sıkılır. Sirke, yaprak bitlerini temizler. Arap sabunu: Arap sabunu ve su karışımı, püskürtücü yardımıyla, bitlenen bitkinin yapraklarına sıkılarak, bitlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Arap sabunu ve su karışımı, püskürtücü yardımıyla, bitlenen bitkinin yapraklarına sıkılarak, bitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Domates: Domates ince bir şekilde dilimlenip suya eklenir ve 24 saat bekletilir. Ardından aynı miktarda su eklenip bu karışımı başı dertte olan bitkinin toprağına dökerseniz bu bitlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Domates ince bir şekilde dilimlenip suya eklenir ve 24 saat bekletilir. Ardından aynı miktarda su eklenip bu karışımı başı dertte olan bitkinin toprağına dökerseniz bu bitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Sarımsak: Bitlenmiş bitkinin toprağına birkaç adet soyulmuş sarımsak dikilir. Bu yöntem ile bitler temizlenir.

Kaynak: Eskişehir Haber