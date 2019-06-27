2019 Güneş Gözlüğü Fiyatları

Yaz sezonuyla birlikte kadınlar rotasını güneş gözlüklerine çevirdi. Markaların yeni sezon güneş gözlüğü modelleri görücüye çıktı ve büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Tasarımcılar bu defa hayal güçlerinin sınırlarını bir hayli zorlamış gibi görünüyor. Çünkü markaların yeni kreasyonlarında son derece çarpıcı bir görünüme sahip olan güneş gözlüğü modellerini de bulabilirsiniz.

Artık klasikleşmiş ve gayet sade bir görünüme sahip olan güneş gözlükleri pek ilgi görmüyor. Bunun yerine daha çarpıcı ve daha etkileyici bir duruşa sahip olan modeller beğeni toplamaya başladı. Özellikle yazın enerjisine ve atmosferine çok daha uygun olması tercihlerin gösterişli güneş gözlüğü modellerinden yana kullanılmasını beraberinde getiriyor. Parlak taşlarla süslenen tasarımlar hiç olmadığı kadar ilgi görüyor. Stil sahibi kadınlar tercihini parlak taşlarla süslenerek ışıltılı bir görünüm kazanmış olan güneş gözlüklerinden yana kullanabiliyor.

Güneş Gözlüklerinde Renkli Cam Modası!

Bu arada güneş gözlüğü modasına göz attığınızda renkli camların yükselen bir trende dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Güneş gözlüklerinde renkli camlar çok uzun yıllardır kullanılıyor. Ancak genellikle bohem ya da otantik stile sahip olan kadınlar bu tasarımları tercih ediyordu. Şimdi ise klasik giyim tarzına sahip olanlardan spor giyim stilini benimsemiş olanlara kadar aklınıza gelebilecek tüm tarzlarda renkli camlı güneş gözlükleri dikkat çekiyor. Bu tasarımların bir anlamda artık herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Fiyat noktasında ise sizlere net bir rakamdan söz etmemiz yanıltıcı olur. Sadece 79 TL ödeyerek de güneş gözlüğü satın alabilirsiniz. Seçtiğiniz model için 700 TL'yi gözden çıkarmanız da gerekebilir. Hangi markanın hangi güneş gözlüğü modelini seçtiğinizde bağlı olarak ayırmanız gereken bütçe değişiyor. Bu nedenle sizlere güneş gözlüğü fiyatları hakkında bilgi veremeyiz ancak uygun fiyatları nerede bulabileceğinizi söyleyebiliriz.

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