Apartman Kuralları Nelerdir?

Her apartmanda huzurun ve sakinliğin sağlanabilmesi için bazı kuralların geçerli olması gerekiyor. Bu kurallara ise tüm apartman sakinlerinin uyması son derece önemlidir. Aksi halde pek çok kişinin ve ailenin bir arada yaşadığı binalarda huzurlu bir ortamın oluşturulması, korunması pek mümkün olmayacaktır. Apartmanlarda geçerli olan kurallar ise apartman yöneticileri ve kurul üyeleri tarafından belirleniyor.

İşte bu nedenle tüm apartmanlarda aynı kuralların geçerli olmasını beklememek gerekir. Genel olarak uygulanan kurallara dair apartmanda yaşayanların da hemfikir olması sağlanabiliyor. Yapılan apartman toplantılarında apartman sakinleri tarafından dile getirilen hususlar da dikkate alınarak bu kuralların belirlendiğini söyleyebiliriz. Söz konusu kurallara ise şu örnekleri vermek mümkün;

Apartmanda bir diğer komşuyu rahatsız edecek gürültülere sebebiyet verilmemelidir.

Dairelerde müzik ya da TV sesinin çok fazla açılmaması, özellikle dinlenme saatlerinde ses seviyesine maksimum düzeyde dikkat edilmesi gerekir.

Apartman içerisine ve çevresine çöp atılmamalıdır.

Çöpler sadece belirli saatlerde toplanıyorsa o saatte kapı dışına çıkarılmalıdır.

Eşyaların dairelerin dışarısına çıkarılmaması ve geçiş yollarını engelleyecek şekilde konulmaması gerekir.

Balkon ya da pencerelerden halı, kilim ya da benzeri silkeleme işlemleri yapılmamalıdır.

Tadilatlar çok erken ya da geç saatlerde yapılmamalıdır.

Hafta sonları tadilat yapılmamalıdır.

Hiçbir daire içerisinde taşıyıcı kolonlar kırılmamalıdır.

Bina dışına çamaşırlık ve benzeri eşyalar asılmamalıdır.

Daire balkonları orijinal rengin dışında farklı bir renge boyanmamalıdır.

Daire kapılarının önüne ayakkabılık konulmamalıdır ve ayakkabılar, terlikler daire dışında bırakılmamalıdır.

Asansörler de dahil olmak üzere tüm ortak alanlarda sigara içilmemelidir.

Apartman kapısı kapalı tutulmalıdır.

Ortak alanlara ve apartman içerisine yönetimden izin almadan afiş ve benzeri ürünler asılmamalıdır.

Elbette bu kurallara yenileri de eklenebilir. Yasalar çerçevesinde hazırlanan apartman kurallarına tüm yaşayanların uygun davranması durumunda huzurlu bir yaşam ortamı da oluşturulabilir. Ayrıca apartman yönetimi tarafından aidatların düzenli olarak toplanmasının da önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu noktada yönetimin bu çalışmasını kolaylaştıran aidat takip sistemi kullanılabilir. Apsiyon tarafından geliştirilen aidat takip sistemini online olarak hemen incelemek mümkün! Bunun için Apsiyon internet sitesinin ziyaret edilmesi yeterli oluyor.