Astrolojinin En Güven Veren Erkek Burçları

Toprak burcu erkeği ayakları yere basan ve kararlı yapısı ile bilinir. Sırasıyla Boğa, Başak ve Oğlak bu kategoride yer alır. Aşağıda bu erkeklerin özelliklerini yakından inceleyelim.

Toprak burcu erkeği ayakları yere basan ve kararlı yapısı ile bilinir. Sırasıyla Boğa, Başak ve Oğlak bu kategoride yer alır. Aşağıda bu erkeklerin özelliklerini yakından inceleyelim.

Boğa Burcu Erkeği

Sakin ve ciddi yapıları ile tam bir aile reisi olmak için yaratılan Boğa burcu erkeği çözüm üreten, pratik zekalı ve oldukça sabırlı kişilikleri ile ön plana çıkarlar. Babalık içgüdüsü boğa erkeğine doğuştan verilmiş bir özelliktir, baba olmasalar dahi babalık karakteri ağır basar ve yakınlarda ki her çocuğa bir baba şefkati ile yaklaşırlar.

Köklerine Bağlı Yaşamak İsterler

Sevdiği insanla duygulu bir birliktelik yaşamaktan haz duyan Boğa erkeği köklerine bağlı yapıları gereği yaşlı akrabalarına yaptıkları yardım ve destekler ile bilinirler.

İnatçıdırlar

Çalışkandırlar

Hareketlidirler

Sakin bir yapıları vardır

Sadıktırlar

Fedakardırlar

İşlerine aşıktırlar

Cömerttir

Çok İyi Aile Reisi Ve Babadır

Her ne kadar sakin yapıları ile dikkat çekseler de Boğa burcu erkeği aslında oldukça hareketlidir, kızdıklarında dayanılmaz derecede inatçı olur ve düşüncelerinden kesinlikle taviz vermezler. Evine, eşine ve çocuklarına bağlı, şefkat dolu çok iyi aile reisi ve babadır ama bir o kadar da disiplinli ve serttir. İşlerine tabir yerinde ise aşıktırlar, çok severek yaptıkları işleri dışında ellerine aldıkları her işi de bitirmeden bırakmazlar.

En İyi Dosttur

Fiziksel açıdan sağlıklı ve zinde bir yapıya sahip olan Boğa burcu erkeği için en hassas oldukları vücut bölgesi boyun kısmıdır, göründükleri kadar sağlıklı ve zinde olmayabilirler, hassas yapıları vardır ve bu yüzden her zaman için sağlığına dikkat etmesi gerekir. Kadınların aradığı hemen tüm özelliği taşımasından dolayı boğa erkeği kadınların en beğendiği erkektir. İlişkilerinde sadık olan boğalar fedakar erkektirler, cömert bir yapıya sahiptir lüks yaşamaktan çok hoşlanırlar ama bu savurgan oldukları anlamına gelmez çünkü aslında tutumlu insanlardır. Hemcinsleri açısından ise boğa erkeği tüm sırrını paylaşabileceğin en iyi dosttur.

Başak Burcu Erkeği

Doğal ve samimi kişiliklerinin etkisi ile hayata sade bir gözden bakan başak burcu erkeği tam bir temizlik ve disiplin hastasıdır. Titizlikleri, tertipli ve düzenli halleri insanı delirtecek kadar fazladır bunun için bir başak erkeği ile yaşamak çok zordur.

Duygusal Değil Mantıklıdır

Biraz dengesiz bir ruh haline sahiptirler, az sonra nasıl bir tavırla karşılaşacağınızı bilemezsiniz.

Çapkınlık ruhlarında vardır, birlikte olduğu kadını çapkınlıkları yüzünden bıktırırlar, hem çok inatçı hem de aşırı mükemmeliyetçilerdir.

Kendilerine resmen aşıktırlar ve bunu hem kıyafetleri hem de tavırlarından çok kolay anlarsınız.

Duygusallık değil mantıktan yanadırlar ancak çok isterlerse duygusal davranırlar, arkadaş canlısı olmalarına rağmen sıkıldıkları anda çeker giderler kesinlikle o anda tutamazsınız.

Kendisine Hayran Ve Aşıktır

Cinselliğe tutkulu derecede önem verirler 24 saat akıllarının bir köşesinde cinsellik yatar, cinsel bir ilişkiye girmeseler dahi sürekli bunu düşünecek kadar bağımlıdırlar. Başak burcu erkeği tam bir

İş manyağıdır, tatil yaparken dahi işini düşünür.

Zaten kendisine aşık olan başak erkeği karşısındakini çok çabuk etkisi altına alır

Kendine hayranlık duyacak kadar egoisttir. Sakinlik ve durağan bir hayattan nefret ederler, amacı ve beklentisi olmayan insanlardan da nefret ederler.

Hayal Eder Ve Gerçekleştirirler

Aslında çok iyi bir aile reisi ve iyi bir baba olabilirler ama evlilik ve babalık fikri onlara göre çok uzaktır ama karşılarına bir oğlak kadını çıkana kadar, en iyi anlaştıkları karşı cins oğlak burcu kadınlarıdır. Hata yapmaktan aşırı derecede korkan başak burcu erkeği son derece temkinli bir yapıya sahiptir ve mükemmel olmak için ne gerekiyorsa yapar ve yapmak istedikleri ile hayalleri arasında bir uçurum yoktur, hayal eder ve gerçekleştirir.

Oğlak Burcu Erkeği

Ketum ve ciddi bir görüntünün altında yumuşacık bir kalp, çekingenlik ve duygusallık gibi özellikleri bulunan oğlak burcu erkeği çevresini sürekli mantık ile gözlemler. Sakin ve sade kişilikte ki oğlak erkeği aileye çok önem verir, seçtikleri eşin toplumsal ve sosyal kurallara uygun olmasını isterler. İyi baba olmalarına rağmen çocukları ile her zaman sınırlı ve soğukturlar, onlara hayatı erken öğretmeye çalışırlar.

Sessiz, Sakin Ama Güçlüdürler

Kuşkucu kişililerdir, her şeye hemen inanmazlar ve inandıklarını da sonuna kadar savunurlar, gösterişi sevmezler büyük bir sabır ve özen ile çalışırlar.

Özgüven sahibi insanlardır bu özellikleri ile kadınları etkilerler

Sessiz, sakin ama güçlü bir yapıları vardır

Neşeli ve huzurlu görünmelerine rağmen içlerinde sürekli bir burukluk vardır

Güvenilir insanlardır, adam gibi adam tabiri oğlak burcu erkeği için söylenmiş denebilir.

için söylenmiş denebilir. Hayal kırıklığına uğramayacağınızdan emin oluğunuz için oğlak erkeği ile her şeyi paylaşırsınız

Başkalarının Adına Kararlar Alır

Tam bir baba olan oğlak erkeği başkalarının adına kararlar alır ve bu kararlara uyulması konusunda inatçı ve baskıcı olurlar, doğru ya da yanlış onlar için önemli olan aldıkları karara uyulmasıdır. Kararı ben veririm duygusu o kadar gelişmiştir ki oğlak erkeği ile birlikte olan bir kadının karar alma yetkisi yoktur.

Hayatında Ki Önceliği İştir

Oğlak burcu erkeği için hayatında ki ilk şey her zaman para, mal ve mülktür, aşk hayatında bunlardan sonra gelir, uzak iş seyahatlerine gitmeniz onu rahatsız etmez çünkü hayatında ki önceliği iştir. Romantik ve sıcakkanlı olmayan oğlak erkeğinde beğendiği kadını elde etme gibi bir hırs yoktur çoğu zaman randevularına zamanında dahi gitmezler yani aşk konusunda tam bir beceriksizdirler.

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