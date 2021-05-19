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19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:36

Babalar Günü’nde Babama Nasıl Sürpriz Yaparım?

Babalar Günü'nde Babama Nasıl Sürpriz Yaparım?
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Haziran ayı yaklaştığına göre hayatımızda çok önemli kişilerden biri, babamızın özel gününe az kaldı demektir. Bu nedenle her kes şimdiden Babalar Günü telaşına girdi. Siz de bu telaşa kapılıp şimdiden ne yapabilirim diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Bu yazımızda size babanıza ne sürprizler yapabileceğiniz hakkında tüyolar vereceğiz.

Geleneksel olarak Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanılıyor. Bu yıl ise Babalar Günü 20 Haziran’da kutlanacaktır. Peki neden Babalar Günü haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor?

Annemiz ve babamız hayatımızda sahip olduğumuz en değerli kişilerdir. O zaman Anneler Günü kutlanırken neden Babalar Günü kutlanmasın ki? Bunu düşünen Sonora Smart, babasının onun için ne kadar özel bir insan olduğunu, onu ne kadar çok sevdiğini, Sonora ve kardeşleri için yaptığı fedakarlıklardan dolayı onu ne kadar taktir ettiğini bilmesini istedi. Çünkü babası annelerinin yokluğunda Sonora ve kardeşlerini tek başına yetiştirmiştir. Sonora Smart da Babalar Günü’nün babası William Smart’ın doğum günü tarihinde yani 5 Haziranda kutlanması için yetkililerle görüştü. Ama kutlama hazırlıkları uzun sürdüğü için bu tatil, 19 Haziran’a ertelendi. İlk kez 1910 yılında 19 Haziran tarihinde Washington’un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, kısa zamanda eyaletin diğer şehirlerinde de kutlanılmaya başlandı. Böylece zamanla Babalar Günü bütün dünyada kutlanan bir gün oldu.

Babalar Günü’nde ona ne hediye edeceğinizi düşünüyorsanız bu fikirler size yardımcı olabilir.

Öncelikle Babalar Günü’nde babanıza verebileceğiniz en büyük hediye ona dikkat göstermek ve teşekkür etmektir. İşin bir de hediye kısmı var. Kadınlara alabilinecek çok hediye varken erkekler için hediye seçimleri biraz kısıtlıdır. Ama yine de babanıza çok güzel hediyeler alabilir, ona sürprizler yapabilirsiniz.

Babalar Günü’nde babanıza alabileceğiniz çok hediye vardır. Bu bir parfüm olabilir, kravat, gömlek olabilir, ya da çalışma masasında kullanabileceği bir kalem veya babanızın taraftarı olduğu bir takımın forması ve daha neler neler alabilirsiniz. Ama bu hediyeler yerine ona eşsiz ve kişisel bir hediye almaya ne dersiniz?

Eğer babanız takı kişiye özel çift taraflı resimli gümüş yüzükler tercihiniz olabilir. Üzerinde aile fotoğrafı olacak gümüş bir yüzük babanız için özel hediye olup onu çok mutlu edebilir. Aynı zamanda diğer gümüş yüzüklerden de kendi zevkinizle seçtiğiniz ama babanızın tarzını yansıtan taşlı ya da taşsız gümüş yüzüklere de bakabilirsiniz.

Babanız için kanserojen madde içermeyen, istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz deri cüzdanlardan seçim yapabilirsiniz.

Babanıza Babalar Günü’ne özel o günün sabahı özel bir bayram kahvaltısı da hazırlayabilirsiniz. Ya da Babalar Günü’ne özel babanızın sevdiği yemeklerin olduğu akşam yemeği. Bu özel günde bütün ailenin bir arada olduğu bir yemek babanızı çok mutlu edecektir.

Babalar Günü’nün en özel hediyesi babanıza vereceğiniz en iyi baba odülü olabilir. Üzerinde Dünyanın En İyi Babası yazan bir sertifika veya plaket babanıza en güzel ve değerli hediye olabilir.

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