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26 Nisan 2019 Cuma 14:10

Bayan Deri Mont

Bayan Deri Mont
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Havaların soğuması ile ince gömlekler ve tişörtler rafa kaldırıldı. Soğuktan korumak için ve şık görüntü sağlamak isteyen bayanların seçim yaptığı deri montlar oldukça popüler. Bayan deri mont ile farklı bir tarzınız olacaktır. Kış aylarında sürekli giyeceğiniz montunuzu seçerken çok dikkatli olmalısınız. Renk seçimi yaparken siyah ve kahverengi yanı sıra farklı renklerinde olduğunu unutmamak gerekir. Seçmiş olduğunuz montlar bu sezon tarzınızı daha havalı gösterecektir. Deri montlar ile kombin yapmak isteyen bayanlar deri montun altına kot pantolon tercih etmesi gerekir. Şık bir görüntü sağlayacaktır. Ayakkabı seçiminde ise montunuzun rengi ile uyumlu bir bot seçerseniz harika bir kombin yapmış olursunuz. Online olarak alışveriş yapabilir ve birbirinden farklı modellerin olduğu siteleri gezebilirsiniz. Her sene değişen modelleri olan montlar bu senede tasarımlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştır.

Bayan Deri Ceket Modelleri

Birbirinden farklı modelleri ile bayan deri mont kategorisinde binlerce ürün ile https://www.modaeva.com.tr/mont adresini ziyaret edebilir. 2019’un en çok satan ürünlerine bakıp bu yıl oluşturacağınız tarzınıza göre hareket edebilirsiniz.

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