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17 Ağustos 2021 Salı 16:34

Bebeklerin Zeka Gelişimini Desteklemek İçin Neler Yapılmalı?

Bebeklerin Zeka Gelişimini Desteklemek İçin Neler Yapılmalı?
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Bebeklerde büyüme ile zeka gelişimi paralel gidiyor. Bu nedenle doğumun ardından belirli bir döneme gelen bebeklerde zeka gelişiminin desteklenmesi çok büyük bir önem taşıyor. Ancak ailelerin bu konuda aklının bir hayli karışık olduğunu da belirtmeliyiz. Bebeklerde zeka gelişimini desteklemek adına neler yapılabileceği her anne – baba tarafından bilinmelidir. Son derece basit yöntemlerle siz de bebeğinizin zeka gelişimine önemli katkılarda bulunabilirsiniz.

Bebeklerin doğumu ile birlikte sosyalleşme süreçlerinin de başladığını belirtebiliriz. 5 ila 10 aylık olan bebeklerde ise kendileri ise sürekli olarak ilgilenen kişiye karşı bir bağlılık da başlıyor. İlk 12 ayda güven duygusunun temellerinin atılması gerekiyor. Bu süreçte zeka geliştiren aktivitelere de yer vermek gerekiyor. Konuşurken bebekler ile temas halinde olmak, kollarına ve bacaklarına egzersizler yaptırmak bu noktada yardımcı olacaktır. Bununla birlikte göz temasının da büyük önem taşıdığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Zeka Gelişimini Destekleye Oyuncaklara Yönelin!

Bildiğiniz gibi çeşitleri bebeklerin yaşına ve aktivitelerine uygun bir şekilde tasarlanıyor. Aileler ise çocuklarının zeka gelişimini desteklemek için öncelikle oyuncaklar arasından en doğru tercihleri yapmalıdır. Aslında oyuncak seçiminin doğru biçimde yapılması bile çocukların zeka gelişimini desteklemek adına önemli hale geliyor. Erken dönemde çocuklar için tasarlanan oyun ve aktivite halılarını tercih edebilirsiniz. Üzerinde çeşitli nesnelerin asılı olduğu oyuncaklar bebeklerin sadece keyifli bir şekilde zaman geçirmesini sağlamıyor. Aynı zamanda nesneleri, renkleri yavaş yavaş keşfetmeleri noktasında da onları destekliyor.

Özellikle tarafından geliştirilen oyuncakların mutlaka aileler tarafından incelenmesi gerekir. Zira çocukların yaşına uygun oyuncaklar arasında zekayı, el ve göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini destekleyen ürünler de bulunuyor. Özellikle puzzle çeşitleri bu noktada ailelere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bebekler için hazırlanan ve birkaç parçadan oluşan puzzle çeşitlerinin de olduğunu unutmamak gerekir. Aynı zamanda 12 – 24 aylık bebekler için hazırlanan ürünler de tercih edilebilir.

Renkli bloklar ve buna benzer ürünler de bebekler için büyük faydalar sağlayan oyuncak grupları arasında yer alıyor. Şekilleri tanımayı öğrenen bebekler aynı zamanda eşleştirmeyi de öğrenebiliyor. Koyma ve alma becerileri üzerine hazırlanan bu ürün çeşitleri bebeklerin el ve göz koordinasyonunu da güçlendiriyor. Aynı zamanda zeka gelişimlerine de büyük bir katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz.

Seçtiğiniz Oyuncaklar Bebeklerin İlgisini Çekmeli!

Merak duygusunu uyandıran oyuncakların tercih edilmesinin de önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü bebeklerin bu oyuncaklarla zaman geçirebilmesi için öncelikle ilgi çekici olmaları lazım… Bebekler ilgilerini çekmeyen oyuncaklarla zaman geçirmek istemiyor. Haliyle zeka geliştiren oyuncaklar seçilmiş olsa bile öncelikli kriteriniz mutlaka ilgi çekici olmasıdır. Bu noktada da devreye söz ettiğimiz marka giriyor. Çünkü bu markanın oyuncaklarının ortak özelliği bebeklerin ilgisini çekmeyi başarıyor olmasıdır. Aynı zamanda ürünlerde güvenlik unsuruna da maksimum düzeyde önem veriliyor. Dolayısıyla ailelerin de her yaş grubu için hazırlanan bu oyuncaklar arasından gönül rahatlığı ile seçim yapması mümkün hale geliyor.

Bu oyuncakları temin etmek için mağazalar arasında mekik dokumaya hiç gerek yok. Çünkü internet üzerinden online olarak sipariş verilmesi durumunda oyuncakların kısa zamanda adresinize ulaşmasını da sağlamış olursunuz. Özellikle Joker.com.tr adresine mutlaka uğrayın. Bu adres üzerinden bebeklerin zekasını geliştiren ve her türlü becerilerine önemli katkılarda bulunan oyuncakları daha yakından inceleyebilirsiniz. Sitede beğeniye sunulan oyuncak sayısının bir hayli fazla olduğunu da belirtelim. Her yaş grubuna uygun olan ve zeka gelişimini destekleyen oyuncak çeşitlerine sadece saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor.

Fiyatlar gayet makul seviyede tutulduğundan yeni oyuncaklar satın almak için mutlaka indirim zamanlarını beklemeniz gerekmiyor. Bununla birlikte gayet cazip olan ödeme seçeneklerinin sunulduğu bilgisini de aktaralım. Sonuç olarak bebeğiniz için en ideal oyuncak seçimlerini yapmak adına Joker internet sitesine tıklamanız yeterli oluyor da diyebiliriz. Fisher Price markasının oyuncakları ile birlikte daha farklı markalar tarafından tasarlanan ürünleri de bu adreste her yönüyle mercek altına alabilirsiniz. İlginizi çeken bir oyuncağın üzerine tıklamanız durumunda ürüne dair detaylı bilgi de karşınıza çıkıyor. Bu sayede aradığınız ürünü bulmanız ve güvenle alışveriş yapmanız da son derece kolay oluyor. Bu arada sitede anne ve bebek ürünlerinin yanı sıra giyim ürünlerinin bulunduğunu da bilmeyenler için aktaralım.

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