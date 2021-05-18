Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası açmaya karar veren kişiler doğal olarak ücretler hakkında merak sahibi olmaktadır. Bir boşanma davasında, davanın genel masrafları vardır. Bu genel masraflar dışında taraflar avukat isterse tabii ki avukat ücreti de ortaya çıkmaktadır. Boşanma davalarında avukat zorunluluğu olmadığı için avukat ücreti tercih edildiği durumda karşılanan bir ücrettir. 2021 yılı itibariyle bir boşanma davasının açılış ücreti yaklaşık 500-700 TL gibi rakamlara denk gelir. Dava içerisinde ek masraf gerektiren incelemeler olabilmektedir. Bunlar için net rakam verilemez çünkü nelerin gerekeceği her dosyada farklılık gösterebilir.

Avukat ücretleri için sabit bir rakam yoktur ancak barolar önerilen rakamlar ortaya koyabilir. Sizin net rakam almanız için avukatlarla görüşmeniz gerekmektedir. Nişantaşı’nda iseniz Nişantaşı boşanma avukatı bulursunuz ve avukatla görüşmeler yaparsınız. Şunu da belirtmek gerekir ki, davanın nasıl olacağı da ücreti etkiler. Nihayetinde anlaşmalı boşanma çok daha kolaydır, az uğraştırıcıdır. Çekişmeli boşanma ise daha zorlu bir süreçtir, haliyle uğraş daha fazladır. Bu yüzden avukatınızla bu gibi konuları konuşmalısınız ancak bu konulardan sonra fiyat ortaya çıkabilir. Bir avukatlık bürosuna gitmeniz yardım almanız için yeterli olacaktır.

Avukatlık büroları sizin hukuki ihtiyacınızı gidermek için vardır. Nişantaşı avukatlık büroları üzerinden örnek verecek olursak buraya gittiğinizde Nişantaşı avukat bulursunuz. Sizin isteğiniz boşanma davası olduğu için bu davalara bakan bir avukat bulacaksınız, bunlar hiç zor işler değildir.

Boşanma Davasında Avukat Ücretlerini Ne Belirler?

Avukat ücretleri tahmin edebileceğiniz üzere değişiklik gösterecektir. Bir avukat bir iş için 10 bin TL talep ederken başka bir iş için 15 bin TL gibi bir ücret talep edebilir. Bunun sebebi davanın zorluğudur, davanın zorluğu nasıl görülüyorsa fiyatlar ona göre değişecektir. Bir de tabii ki birçok alanda olduğu gibi kişilerin kendileri için ideal gördükleri ücretler vardır. Her avukat sizden aynı ücreti istemeyecektir. Tercih edeceğiniz avukatın bu konudaki tecrübesi, başarısı da yine ücreti etkileyen faktörlerden olabilir. Aynı zamanda boşanma davalarında kimi zaman takip edilmesi gereken çok fazla şey olur. Her dava birbirinden farklıdır, sürecin nasıl işleyeceğini avukatlar kestirebilmektedir. Bu yüzden önceden oturularak bu konular konuşulduğunda siz de ücretin neye göre yükselip düştüğünü anlayabilirsiniz.

Boşanma Davasında Dava Ücretlerini ve Avukat Ücretini Kim Öder?

Önce Anlaşmalı boşanmayı ele alalım, burada anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler bu konuda ortak yol olarak ücreti bölüştüğünü bazı zamanlarda görüyoruz. Fakat çekişmeli boşanma davalarında bu söz konusu olmaz. Çünkü ortada bir çekişme vardır. Her iki taraf da kendi avukatının ücretini ödeyecektir. Dava masrafları (harçlar ve yargılama giderleri) ise davayı kaybeden tarafa yüklenecektir. Ayrıca davayı kazanan tarafın avukatı, kaybeden taraftan da yasanın belirlediği miktar ve oranda bir ücreti ayrıca alacaktır. Dediğimiz gibi bir avukat, bir hukuk bürosu bulmak zor değildir. Kendi bulunduğunuz bölgede, yine örnek verirsek Nişantaşı hukuk bürosu aramak istediğiniz takdirde birçok büro bulabilirsiniz. Bu bürolara giderek sorununuzu anlattığınız zaman zaten tüm cevapları alırsınız.

Bir Tarafın Kusurlu Olduğunu Göstermek İçin Ses Kaydı Gibi Deliller Sunulabilir Mi?

Boşanmayı istediğiniz takdirde boşanmanızı sağlayacak bazı iddialar söylersiniz. Bu iddiaları kanıtlamanız gerekir. Peki iddianızı kanıtlamak için bir kişinin haberi olmadan aldığınız ses kaydı vb. delilleri sunabilir misiniz? Bu sorunun cevabı hayırdır. Bazı kişiler bu tarz deliller elde eder ve dediklerinin kanıtı olduğunu düşündüğü için bu delilleri sunmak ister ancak bu yanlıştır. Bu yüzden boşanma davalarında avukat zorunlu olmasa bile avukatla çalışmak, nelerin delil olabileceği vesair konularda avukatın fikrini almak gerekir. Sizin hangi şeyleri delil olarak sunup hangilerini sunamayacağınız oldukça önemli bir konudur. Örnek olarak kendinize bir şahit bulabilirsiniz, bu da bir delil sayılacaktır. Eşinizin size çeşitli davranışları yönünde iddiada bulunduysanız bu davranışları görmüş, şahitlik etmiş bir kişinin ifadeleri delil olacaktır.