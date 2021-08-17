Çevre Dostu İpler ve Daha Fazlası Şimdi Uygun Fiyatla Ritzz.net’te

Doğal bir bitkinin liflerinden elde edilen jüt ipi; hem esnekliği, hem nem çekmesi, hem de kolay işlenebilmesi gibi birçok avantaja sahiptir. Jüt ip ile yapabileceğiniz birçok günlük kullanım eşyası ve örtü bulunmaktadır. İsterseniz süs aksesuarlar yapabilir, isterseniz ihtiyaç duyacağınız günlük kullanım eşyalarını jüt ipi aracılığıyla elde edebilirsiniz. Bu ürünü temin etmek isterseniz eğer ritzz.net üzerinden uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Jüt bitkisinin doğal olarak işlenmesi ile elde edilen liflerden oluşan jüt lifleri farklı malzemelerle birleştirilerek de elde edilebilir. Çevre dostu olan ve kullanımı sonrasında çürüyerek toprağa karıştığı için iz bırakmayan jüt lifleri insan sağlığı için herhangi bir risk barındırmamaktadır.

Jüt ipler gibi esnek özelliğe sahip olan bir diğer ip türü de kağıt iplerdir. Esnek olmasından dolayı kağıt ip fiyatı diğer iplere göre farklılıklar gösterebilir. İstediğiniz kalınlıklarda satın alabileceğiniz kağıt ip ile pürüzlü yüzeyler elde edebilir, pürüzlü yüzeylere sahip birçok ürüne estetik görünümler kazandırabilirsiniz. Sağlam olmasından dolayı genel olarak çuval üretiminde, çuha elde edilmesinde ve pürüzlü yüzeylerin bulunduğu birçok alanda kumaş olarak kullanılan kağıt ip farklı kalınlıklarda üretilmekle birlikte kolay işlenebilmektedir. Tekstil sektöründe tçok fazla tercih edilerek kullanılan kağıt ip aynı zamanda el sanatları alanında da oldukça fazla tercih edilmektedir.

Dekorasyon Aksesuarları

Örgü tekniği olarak kolay kabul edilen ve düğüm yöntemine dayalı olan makrome tekniğinde kullanacağınız makrome ip ise diğer ip türlerine göre daha kalın olmakla birlikte daha dayanıklı ve daha sağlamdır. Esneme özelliği olan ve birden fazla lifin bir araya getirilmesi ile elde edilen makrome ip bu özelliği ile diğer iperden farklıdır. Bu özelliğinden dolayı sağlamlık gerektiren bütün tekstil ürünlerinde kullanılabilir, dekorasyon içerisinde süs amaçlı tercih edilebilir, bahçenizde veya terasınızda yapacağınız aksesuarlar içerisinde de kullanılabilir. Ekonomik bir ip olduğu için genellikle tercih edilen makrome ip, sağlamlığı, dayanıklılığı, kullanım ömürleri ve ekonomik olması ile sizlere çok sayıda avantajı bir arada sunmaktadır. Makrome ip kullanarak eviniz için çeşitli aksesuarlar elde edebilir, beşik, salıncak gibi oturum alanları örebilir, duvar dekorasyonları için özel aksesuarlar yapabilirsiniz.