Çiftler İçin İdeal Uzakdoğu Balayı Destinasyonları

Muhteşem kumsallarıyla, egzotik adalarıyla, bir daha görme imkânının bulunmadığı canlılarıyla özellikle çiftler için ideal uzakdoğu balayı destinasyonları arasında sayılacak adresler, misafirperver sıcak insanlarla unutulmayacak bir tatil anısına dönüşür. Tesise özel plajlar veya kişiye özel hizmetlerle günlerini sadece sakin bir ortamda el ele geçirmek isteyen çiftler için hazırlanan önerilere hep beraber göz atalım.

Eğer hangi ülkeye gideceğinize karar veremiyorsanız Prontotour’un Uzakdoğu turlarıyla birden fazla ülkeyi eşinizle birlikte profesyonel bir hizmet kapsamında değerlendirebilirsiniz.

Bali Balayı Alternatifleri

Kültür çeşitliliğiyle ön plana çıkan Bali; muhteşem doğasından uçsuz bucaksız kumsallarına, dünyanın en özel ormanlarından volkanik yapılarına kadar özellikle balayı çiftleri için en özel mekânlar arasında sayılabilir. Tercihini uluslararası yıldızlı otellerden yana kullananlar için sunulan sayısız fırsat, lokal olduğu kadar da lüks otel alternatifleriyle zenginleşir. Mayıs ve Eylül ayları arasında evlenenler ya da balayı için bu tarihi seçenler için bölge inanılmaz güzellikler sunar. 30 güne kadar konaklamalarda vize zorunluluğu bulunmayan ülkeye giderken pirinç tarlaları ve tapınakları içine alan tur gezilerini önceden ayarlamayı ihmal etmemek gerekir.

Filipinler'de Balayı İçin En Uygun Zaman Dilimi

Sunduğu romantik imkânlarla en ideal balayı tatil seçenekleri arasında sayılan Filipinler, adalarıyla Kasım ayından Nisan ayına kadar yağmursuz bir iklimde misafirlerini ağırlar. Uluslararası pek çok uçak firmasının direk uçuşunun olduğu bölgede bulunan adalar keşfedilerek pirinç tarlalarında yeni bir bakış açısı kazanılabilir. Filipinler'e girişte 30 güne kadar vize serbestliği bulunmaktadır.

Maldivler ve Balayı Rüyası

Asya'nın en küçük adası olan Maldivler en çok balayı turistini ülkemizden alır. Macerayı seven ruhlar için çok uygun olmasa da özellikle sakin kalmak ve yeni hayatına adapte olmak isteyenler için Maldivler'de balayı bir rüya tatiline dönüşebilir. Dünyayla iletişimini kesmek isteyenler bölgeye deniz uçağıyla ulaşımın sağlandığı otelleri tercih ederek başlangıçtan itibaren romantizmin doruklarına çıkabilirler. 30 güne kadar vizenin zorunlu olmadığı bölgede ay ışığında ve ayakların denizde olduğu bir akşam yemeği deneyimi mutlu bir evliliğin başlangıcı için ideal seçim olabilir.

Sri Lanka Balayı Alternatifleri

Romantik olanlar kadar maceracı bir ruha sahip olanların da tercih edebilecekleri bir adres olan Sri Lanka'da safari dahil pek çok aktivite gerçekleştirilebilir. Kasım ve Nisan ayı bölgeye gitmek isteyenler için en ideal tarih olarak düşünülebilir. Ülkeye girişte alınacak 30 günlük vize eşliğinde tapınaklar, milli parklar, camiler ve ormanla ziyaret edilebilir.

Tayland'da Balayı İçin En Uygun Zaman Dilimi

Zengin egzotik seçenekleriyle Tayland'da balayı, Kasım ve Mart ayları arasında planlanabilir. Phuket'e yapılan direk uçuşların ardından diğer ünlü adalara tekneyle romantik geçişler sağlanabilir. Sakin bir balayı isteyenlerin yanı sıra kültürel turlara katılarak bölgeyi keşfetmek isteyenler de bu tatil alternatifini değerlendirebilirler.

Kamboçya'da Balayı Tatili

El değmemiş plajlarıyla ünlü bölge; tarihi müzeleri, bakir ormanları ve toplu mezarlarıyla farklı kültürden gelenler için cazip bir tatil rotası oluşturuyor. Radikal bir balayı tatilinde Kamboçya motorla uçtan uca gezilebilir. Kasım ve Mart ayları bölgeye gitmek için en ideal zaman aralığıdır.