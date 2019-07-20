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20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55

Elegan Bir Silüete Vurgu Yapan Gömlekler

Elegan Bir Silüete Vurgu Yapan Gömlekler
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Modern çizgileri ve her daim trendlere yön veren yaratıcı tasarımlarıyla kadın giyimde öncü bir konuma sahip olan Vakko, gömlek koleksiyonunda yer verdiği modeller ile kadınlara benzersiz bir şıklık sunuyor. Zamansız klasikler, sıra dışı tasarımlar, günlük modeller ve daha fazlası çok çeşitli renk ve desen seçenekleri ile bu özel koleksiyonda hayat buluyor.

Çeşitli desen baskıları, dantel detayları, geniş manşetler, metal aksesuarlar, zincir ya da göğüs cepleri gibi ince detaylar ile her biri özgün bir görünüm kazanan birbirinden şık gömlek modelleri, stil sahibi kadınlar için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Eğer siz de sezonun tarzını görünümünüze yansıtmak istiyorsanız gardırobunuzun yeni vazgeçilmezi olmaya aday gömlek modellerini Vakko'da bulabilirsiniz.

Vakko koleksiyonunda farklı ortamlara ve tarzlara uygun, orijinal tasarımlara sahip çok sayıda kadın gömlek modeli yer alıyor. Ofis ortamında tercih edilebilecek klasik gömlek modellerinden giyimde iddialı bir çizgisi olanlara hitap eden, renkleri ve desenleri ile göz alan cesur tasarımlara kadar son derece geniş bir yelpazeye yayılan ürünler, kendine özgü tarzını en iyi şekilde yansıtmak isteyen kadınlara pek çok seçenek sunuyor.

Favori loafer ayakkabılarınız ile tamamlayacağınız minimal görünümlü bir spor gömlek ile günlük giyimde abartısız bir şıklık yakalayabilir, ya da stiletto'larınız ile mükemmel bir uyum yakalayacak bir ipek gömlek tercih ederek özel gecelerde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. En sevdiğiniz jean ile kullanabileceğiniz keten gömleği ya da sade bir ofis şıklığı için her zaman güvenebileceğiniz hakim yaka gömlek modelini bu koleksiyonda bulabilirsiniz. Tarzınıza son dokunuşu yapmak için de seçeceğiniz gömlek ile uyumlu pek çok model bulabileceğiniz omuz çantası koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

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