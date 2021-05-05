En Güzel Bodrum Sahilleri ve Plajları

Bodrum sahilleri ve plajları ile maviliklerin şehridir. Turizm denilince ilk akla gelen eşsiz bir tatil cenneti ve eğlencenin merkezidir. Denizin göz alan mavisinin, yemyeşil tabiatı ile kapladığı bu güzel şehri gezmek, hepimizin planları arasındadır. Bodrum’da mesafeler kısa olduğu için birbirinden güzel sahilleri ve plajları ziyaret edebilir, denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bu yazımızda bahsedeceğimiz Bodrum’un en güzel sahilleri ve plajları ile unutulmaz bir tatil deneyimi için cennet gibi yerleri derledik.

Sakinlik Arayanlar için Gümüşlük Koyu

Özellikle gün batımında denizin muhteşem bir renge büründüğü Gümüşlük Koyu, Bodrum’da denizin tadını çıkarabileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Evleri ile de ünlü olan bu koy, bembeyaz evleri ile insanı cezbeder.

Çok Sevilen Yalıkavak Plajı

Bodrum’un en ünlü yerlerinden biri olan Yalıkavak, etrafında bulunan balık restoranları ve lüks tekneleri ile gelen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kusursuz plajları ile ulaşımı çok kolay olan bu yerden ayrılmak istemeyeceksiniz.

Ortakent Sahili ile Denizin Tadını Çıkarın

Bodrum’un en güzel sahilleri listemizde yerini alan Ortakent sahili, çevresinde bulunan birçok beach restoran ile giriş ücreti almadan sadece yiyeceğiniz yiyecekleri ödeme fırsatı sunan nadir yerlerden. Plaj ücreti vermeden denizin tadını çıkarmak istiyorum diyorsanız, burası tam da size göre bir yer!

Dalgasız Denizi ile Karaincir Sahili

Bodrum’da çok sevilen bir diğer sahil ise Karaincir sahili. Bu sahil diğer Bodrum sahillerine göre daha mütevazi olma özelliği taşırken, dalgasız denizi ve uzun kumlu plajları ile göz dolduruyor. Bu sahilde de diğer tesislerin aksine giriş ücreti ödemeden sadece yediklerinizin ücretini ödüyorsunuz. Çocuklarınız ile birlikte dalgasız bir deniz arıyorsanız, Karaincir sahilini çok seveceksiniz.

Bütçenize uygun Bodrum otelleri için https://www.tatileksper.com/ adresinden yerinizi ayırtabilirsiniz.