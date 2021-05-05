YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:47

En Güzel Bodrum Sahilleri ve Plajları

En Güzel Bodrum Sahilleri ve Plajları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bodrum sahilleri ve plajları ile maviliklerin şehridir. Turizm denilince ilk akla gelen eşsiz bir tatil cenneti ve eğlencenin merkezidir. Denizin göz alan mavisinin, yemyeşil tabiatı ile kapladığı bu güzel şehri gezmek, hepimizin planları arasındadır. Bodrum’da mesafeler kısa olduğu için birbirinden güzel sahilleri ve plajları ziyaret edebilir, denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bu yazımızda bahsedeceğimiz Bodrum’un en güzel sahilleri ve plajları ile unutulmaz bir tatil deneyimi için cennet gibi yerleri derledik.

Sakinlik Arayanlar için Gümüşlük Koyu

Özellikle gün batımında denizin muhteşem bir renge büründüğü Gümüşlük Koyu, Bodrum’da denizin tadını çıkarabileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Evleri ile de ünlü olan bu koy, bembeyaz evleri ile insanı cezbeder.

Çok Sevilen Yalıkavak Plajı

Bodrum’un en ünlü yerlerinden biri olan Yalıkavak, etrafında bulunan balık restoranları ve lüks tekneleri ile gelen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kusursuz plajları ile ulaşımı çok kolay olan bu yerden ayrılmak istemeyeceksiniz.

Ortakent Sahili ile Denizin Tadını Çıkarın

Bodrum’un en güzel sahilleri listemizde yerini alan Ortakent sahili, çevresinde bulunan birçok beach restoran ile giriş ücreti almadan sadece yiyeceğiniz yiyecekleri ödeme fırsatı sunan nadir yerlerden. Plaj ücreti vermeden denizin tadını çıkarmak istiyorum diyorsanız, burası tam da size göre bir yer!

Dalgasız Denizi ile Karaincir Sahili

Bodrum’da çok sevilen bir diğer sahil ise Karaincir sahili. Bu sahil diğer Bodrum sahillerine göre daha mütevazi olma özelliği taşırken, dalgasız denizi ve uzun kumlu plajları ile göz dolduruyor. Bu sahilde de diğer tesislerin aksine giriş ücreti ödemeden sadece yediklerinizin ücretini ödüyorsunuz. Çocuklarınız ile birlikte dalgasız bir deniz arıyorsanız, Karaincir sahilini çok seveceksiniz.

Bütçenize uygun Bodrum otelleri için https://www.tatileksper.com/ adresinden yerinizi ayırtabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpek Maması Alırken Bunlara Dikkat Ediyor Musunuz? Köpek Maması Alırken Bunlara Dikkat Ediyor Musunuz?
Antalya Tatilinizi Kiralık Villada Geçirin Antalya Tatilinizi Kiralık Villada Geçirin
Köpeklerde İtaat Eğitimine Cevap Vermiyorsa Ne Yapılmalı? Köpeklerde İtaat Eğitimine Cevap Vermiyorsa Ne...
Rahat bahisler için yüksek kaliteli Betwinner mobil uygulaması Rahat bahisler için yüksek kaliteli Betwinner mobil...
Mariobet SSS Mariobet SSS
Bijuteri Nedir? Bijuteri Nedir?
Tatil İçin Kiralık Villa Alternatifleri Tatil İçin Kiralık Villa Alternatifleri
Köpeğiniz için Olmazsa Olmaz Köpek (Bakım ve Eğitim) Ürünleri Köpeğiniz için Olmazsa Olmaz Köpek (Bakım ve...
Flama Bayrak Nedir? Flama Bayrak Nedir?
Et ve Lavaşın Muhteşem Uyumu Bol Lezzetli Tantuni Et ve Lavaşın Muhteşem Uyumu Bol Lezzetli Tantuni
Kış Bahçesi Nasıl Tasarlanır? Kış Bahçesi Nasıl Tasarlanır?
Siyaz, Beyaz tesettür elbise modası Siyaz, Beyaz tesettür elbise modası
Astrolojinin En Güven Veren Erkek Burçları Astrolojinin En Güven Veren Erkek Burçları
ZF Şanzıman Nedir? ZF Şanzıman Nedir?
Promosyon Çakmak Fiyatları Promosyon Çakmak Fiyatları
Yukarı Çık

Köpek Maması Alırken Bunlara Dikkat Ediyor...

Haberi Oku