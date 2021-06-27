Saç ektirme işlemi, saçları çok fazla dökülenlerin ya da genetik olarak saçları çok seyrek olanların tercih ettiği bir işlemdir. Saç ektirmek için en iyi saç ekim merkezleri her zaman araştırılır. Kaliteli bir saç ektirme merkezi bulmak kolay değildir. Önceden gidenlerin yorumlarını mutlaka okumalısınız. Bu şekilde doğru saç ektirme merkezini bulabilmeniz daha olasıdır.

En İyi Saç Ekim Merkezleri

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Saç ekimi işleminiz, saç analiziniz yapıldıktan sonra en iyi saç ekim merkezi tarafından uygulanır. Saç ekimi işlemi fiyatları, saç ekimi tekniğine göre değişir.

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Fue Saç Ekimi

Kellik için uygulanan saç ekim tekniğidir. Önceden detaylı bir saç analizi yapılır ve işleme, en güçsüz saçlar ense bölgesinde olduğundan, enseden başlanır. 5 ayda kalıcı saçlar ortaya çıkmaya başlar. Eğer en iyi saç ekim merkezi nerede diye soruyorsanız, bu siteden doğru cevaba ulaşabilirsiniz.

DHI Kalem Saç Ekimi

Kısa süren bir işlemdir. İğne içerisine greft koyularak yapılan bir işlemdir. Kalem tekniği olduğundan, çizim yapılarak başlanır. Bu teknik tıraşsızdır.

Mega Saç Ekimi

Saç köklerini çoğaltmak için uygulanan tekniktir. Bu konuda en iyi saç ekim merkezi hangisi diyorsanız site üzerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Protez Saç Ekimi

Protez saçlar direkt saç derisi üzerine eklenir. Protez saçlar su ve hava geçirir. Çok ince oldukları için saç derisini asla rahatsız etmez, terletmez. Siz de saç ektirme fiyatları ne kadar sorusu hakkında endişeliyseniz bu teknik hakkında site üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Safir Perkütan Tekniği

Bu saç ekimi tekniği en acısız, ağrısız ve tıraşsız olan tekniktir. Çok fazla rağbet görür. İşlemden sonra saç derinizde yara izi de kalmaz ve ağrı çekmezsiniz. Saç ekme işleminizden ortalama 3 ay sonra saçlar çıkar.

Fut Saç Ekimi

Lokal anestezi ile uygulanan bir tekniktir. Yara izleri olur fakat 15 günde iyileşir. Bu işlemin farkı ise, ertesi gün ekim yapılan bölgeye pansuman yapılmasıdır.

PRP Saç Ekimi

Bu teknik saçları çok fazla dökülenler içindir. Döküle döküle saçlarınızı kaybediyorsanız bu tekniğe yönelmelisiniz. Siz de en iyi saç ekim merkezi ve fiyatları için bu siteyi mutlaka inceleyin.