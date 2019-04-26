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26 Nisan 2019 Cuma 14:02

Eşofman Altı

Eşofman Altı
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Eşofman altı, spor aktivitelerinde rahat hareket etmenize yardımcı olan kumaş yapısı ve kesimlerle karşınıza çıkar. Lescon tarafından geliştirilen farklı renk ve modellerde eşofman altları; spor yaparken kullanmanın yanında, sağladığı rahatlık ve ortaya koyduğu şıklık ile evde ve dışarıda kullanılabilen tekstil ürünleri arasındadır. Spor aktiviteleri, bisiklet sürüşü gibi farklı etkinliklerde giyebileceğiniz eşofman altları kendinizi ferah hissetmenizi sağlar. Tüm kullanıcı profillerine uygun olarak üretilen ürünler; pamuk, poyester, elastan, likra ve viskoz karışımı gibi ham maddelerle yapılır.

Eşofman Altı Kullanımı

Kaliteli kumaşlardan üretilen eşofman altı modellerini rahatlıkla çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Eşofman altları ürünlerin etiketlerinde belirtilen ütüleme ve yıkama önerilerine uygun olarak kullandığınızda renk ve kumaş yapısında hiçbir bozulma olmaz. Stilinizi yansıtan ürünleri almadan evvel boy ve beden bilgilerini ayrıntılı okumalı ve beden tavsiyelerine uymanız daha doğru olur. Ayrıca ürünlerde kullanılan boyalar sağlığa ve doğaya hiçbir zarar vermez. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz eşofman altlarını https://www.lescon.com.tr/erkek-esofman-alti/ adresine girerek inceleyebilir ve beğendiğiniz ürünü hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

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