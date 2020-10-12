Et ve Lavaşın Muhteşem Uyumu Bol Lezzetli Tantuni

Adana, Mersin tantuni yemeğiyle ün salan illerimizdendir. Bu şehirlerde ve pek çok bölgede tantuni sık sık tüketilmektedir. Yörük mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan tantuni, Türkmen sofralarının eksik edilmeyen ana yemeklerindendir. Daha önce tatmamış olanlar için tantuni nedir sorusunun yanıtını verelim. Tantuni biftek etinin ya da tavuk etinin ince ince doğranarak yağla sotelendiği bir tür yemektir. Ekmek arasında, lavaş arasında ve özel yoğurtlu sosla beraber servis edildiğinde birçok kişinin midesinde bayram havası estirir.

Tavuk ve et tantuni, et sevenlerin dışarıda tükettiği ya da evde kolayca hazırladığı tariflerdendir. Eğer tantuni seviyorsanız sizler için özenle ve bolca lezzetle hazırladığımız sayısız tariflere sitemizden göz atabilirsiniz. Daha önce hiç tantuni tarifi denemedim diyorsanız endişe etmeyin. En kolay haliyle videolu ve aşamalı fotoğraflardan oluşan pratik tariflerimiz, size mutfakta rehber olacak.

İncecik ve yumuşacık lavaşa sarılan, pamul kıvamındaki etlerin baharatla ve iç harçla buluşmasına şahit olmak için geç kalmayın. Tantuni Mersin yöresiyle meşhur olup ülkenin dört bir köşesine yayılan lezzetlerden biri olarak sizin de evinize konuk olacak. Bugün ne yapsam diye düşündüğünüzde, bu yazımızdaki tantuni yapımı sayesinde günün menüsü de belli olacak.

Damaklarda iz bırakan gerçek tantuni lezzeti bu sayfada sizinle!

Tam Tadında Mersin Et Tantuni Nasıl Yapılır?

Tantuni yemeğini lezzetlendiren incecik doğranmış soğan ve maydanoz, etle buluştuğunda ağızda iştah açan bir tat oluşturur. Bir yiyen bir daha yemek ister. Çok az malzeme ile bolca lezzete kavuşacağınız tantuniyi evde hazırlamak için; bazı ana malzemelere ihtiyacınız olacak.

Tantuni yapımı için gerekli olan malzemelerin listesini sizlere tanıtalım. Bir an önce tantuni yapmak isterseniz; linkteki tarifi tıklayıp evinizde tantuni ustası olduğunuzu tüm aile üyelerine kanıtlayabilirsiniz!

Tarif için: Mersin Et Tantuni (Gerçek Tantuni, Videolu)

Mersin Et Tantuni Malzemeleri

Dana eti

Kuru soğan

Maydanoz

Domates

Tuz

Kırmızı toz biber

Sumak

Sıvı yağ

Sıcak su

Lavaş

Malzemeleri tezgaha çıkardıysanız; şimdi en kolay aşamaları geçip leziz bir tantuni hazırlayabilirsiniz!





Usta Ellerden Çıkmış Lezzetiyle Tantuni Nasıl Yapılır?

Mersin et tantuni tarifimizi beğenen ve defterine ekleyen 10.000 kişiden fazla üyemiz var. 10.000 üyeden daha fazlasına hitap etmek ve tantuni lezzetini herkese tanıtmak için oldukça kolay hazırlama aşaması olan tantuni nasıl yapılır sorusunun yanıtını bu başlıkta bulabilirsiniz. Dana etini temin ettiyseniz; evde kolayca tantuni yapımına başlayabilirsiniz. Peki, tantuni nasıl yapılır? Şimdi et tantuni nasıl yapılır sorusunu yanıtlandıralım.

Mersin tantuninin hem kolay tüketilmesi hem de lezzetli pişmesi için dana etinin ufak parçalara ayrılması gerekli. Bunun için dana etini önce uzun ve ince kesip uzun parçaları da kuşbaşı şeklinde doğrayabilirsiniz.

Yanmaz ve yapışmaz bir tavada etleri haşlamaya başlayın.

Etinizi yumuşacık kıvama gelene kadar haşlamaya devam etmelisiniz. Eğer etiniz sert olursa, tantuni tam manasıyla lezzetini veremeyecektir.

Gerçek bir tantuni hazırlamak için sac tava kullanabilirsiniz. Böylece etleri karıştırırken daha kolay hareket edebilirsiniz.

Etler haşlanırken; doğrama tahtasına kuru soğanı ve maydanozu alın. Maydanozu ve soğanı çok ufak parçalara ayırarak doğrayın.

Doğranmış soğan ve maydanozu sumak ekleyerek bir kap içinde karıştırın. Bu sebzeler, haşlanan etle buluştuğunda tantuninin tadını ikiye katlayacaktır.

Etleri haşladıktan sonra arzuya göre sıvı yağını eklemelisiniz. Sıvı yağı ekledikten sonra tantuni yapımı için gerekli olan su da ilave edilir.

Su ve yağ karışımı içinde pamuk gibi yumuşayan etlerin üzerine kırmızı toz biber eklenir. Kırmızı toz biber, tantuninin olmazsa olmazıdır.

Damak zevkinize göre tuzu da ilave edin ve birkaç defa etleri karıştırın.

Bu aşamada tavada et ve baharatın yağı yükselecek. Tam da bu esnada lavaşları tavaya kapatmalısınız. Lavaşların yumuşaması ve baharatı çekmesi için birkaç saniye tavaya lavaşları kapatın.

Lavaşlar yağı aldıktan sonra etli karışımı lavaşın bir kenarına uzunlamasına yayın.

Damak zevkinize göre soğan ve maydanozlu harcı da etlerin üzerine ekleyin ve sıkıca sarın.

Gerçek bir et tantuninin tadını almak için; limon sıkıp tantuniyi yemeye başlayın. Bu tadı asla unutamayacaksınız.

Tantuni Nasıl Servis Edilir?