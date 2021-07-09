Evimize Perde Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Perdeler bize birçok kullanım alanı sunmaktadır. Evimizin dekorasyonunun tamamlayıcı öğesi olmasının yanında ev aydınlatması, renk uyumu, güneş ışığının yayılımı ve yalıtım gibi birçok alanda bizlere fayda sağlamaktadır. Doğru perde seçiminde birçok faktör önemli bir yer tutmaktadır. Küçük bir alana açık renkli duvar boyası ve açık renkli perdelerle daha ferah bir görünüm kazandırabilirsiniz. Burada önemli olan nokta daha fazla ışığın küçük alan içinde her yere dağılımını sağlamaktır. Bu küçük tüyolar ev ve ofislerinizin daha geniş ve ferah görünmesini sağlayacaktır. Güneş ışığından rahatsız olanlar ve daha loş bir ortam isteyeler daha koyu duvar rengi ve perde seçebilirler. Gün ışığını engellemek için ise karartma blackout perdeler tercih edebilirler. Ev dekorasyonunda genellikle yapılan en büyük yanlış, perde seçimini en sona bırakmaktır. Perde seçiminde en önemli detay evin ışık durumun karar vermekten geçer. En temel nokta evinizde ne kadar ışık istiyoruz sorusunun cevabıdır. Ev içindeki mobilya rengi, mobilya modeli, halının rengi, parkenin modeli, parkenin rengi, duvarların rengi ve dokusu perde seçimini direk etkileyen faktörlerdir. Diyelim ki mobilyalarınız ve halınız koyu tonlarda perde seçimini daha açık tonlarda yaparak kontrast oluşturmak ev içindeki ışık dağılımı arttırılmasında büyük rol oynayacaktır. Ya da daha koyu perdelerle daha açık renkli mobilyaları kombin edebilirsiniz. Üçüncü tercih ise hepsini aynı tonda yumuşak renklerde seçmektir. Birçok perde modelleri içinden size en uygun olanını seçmek tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmaktan geçer. Perde türleri temelde ikiye ayrılır.

Fon perdeler

Fon perde modelleri hem dekoratif hem de günlük kullanıma uygundur. İsterseniz sadece pencere kenarında dekoratif olarak kullanılabilirsiniz. Son zamanlarda giderek artan bu trend fon perde kullanımına ayrı bir bakış getirmiştir. Eskiden renk ve modellerde seçim şansı çok kısıtlı olan fon perdeler günümüzde birçok farklı kumaş, desen ve modelle karşımıza çıkıyor. Bu modellerden en çok dikkat çekenler ise keten fon perdelerdir. Ev dekorasyon anlayışındaki yenilikler keten kullanımını evin her yerinde arttırmıştır. Dökümlü, yıkanması ve ütülenmesi kolay olan kumaş çeşitlerinin tercih edilmesiyle üreticiler de bu alanda birçok farklı model ve desen seçenekleriyle karşımıza çıktılar. Daha önce perde seçiminde evin diğer dekorasyon ürünlerinin önemli bir yer tuttuğundan bahsetmiştik. Kısaca fon perde seçerken dikkat emeniz gerek ilk şey evinizin ışık durumudur. Açık renkli ürünler ışığı daha çok yayarken koyu renkli ürünler ışığı emecektir. Fon perde seçerken ilk dikkat etmeniz gerek durum budur. Diğer renk ve kumaş uyumu sonra dikkat edilecek unsurlar olmalıdır. Zıt renkleri kullanarak da çok güzel kombiler oluşturabiliriz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.

Tül perdeler

Evimizde en çok karşımıza çıkan ve uzun süreli kullandığımız en temel ev eşyası şüphesiz tül perdelerdir. Bu yüzen doğru perde seçimi çok önemlidir. İnceden kalına, dökümlüsünden, salaşına, keteninden, sentetiğine birçok farklı ürün seçeneği vardır. Evinize gelen güneş ışığı miktarı az geliyorsa daha ince ve açık renkli tülleri, eğer evinize gelen güneş ışığı miktarı fazla ise daha kalın ve koyu renkli tülleri seçebilirsiniz. En temel tül perde seçimi kuralı budur. Bunun üstüne eviniz iç dekorasyon rengi ve durumuna göre farklı model, renk ve kumaş seçebilirsiniz.

Blackout (Karartma Perdeler)

Son yıllarda giderek yaygınlaşan bu perde türlerinin en büyük özelliği güneş ışınlarını % 99 oranında engelleyebilmesidir. Bu perde türlerinin çıkış noktası 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanan kuzey ülkelerinde insanların ışıktan kaynaklanan uyku problemlerini engellemek amaçlıdır. Karanlık bir oda ve ev istiyorsanız sizin için en ideal perde türü bunlardır. Ayrıca ısı yalıtımına katkısı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. Birçok renk ve modelde üretilen bu perdeler çeşitli kumaş türlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu perdeler seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey karartma özelliğinin ne kadar güçlü olduğudur. Bunu test emenin en basit yolu cep telefonun flaş ışığı açılıp kupaşın dış yüzüne tutulur, kumaşın içinden geçen ışık miktarı ne kadar azsa blackout – karartma perde o kadar kalitelidir.