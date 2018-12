Faaliyet Raporu Nedir? Kimler Faaliyet Raporu Hazırlar?

Her şirketin belli bir mali döngüsü ve her dönemde ticari ve mali raporlarını kapsayan bir faaliyet raporu vardır. Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 327. maddesi uyarınca anonim şirketlerde idare meclisinin her iş yılı sonunda sunması zorunlu olarak koştuğu, şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu inceleyen ve kısaca şirketin özetini oluşturan bir rapordur. Raporun hazırlanmasının en büyük amacı, şirketlerde yaşanan mali durumların hangi döngü içerisinde olduğunu gözlemlemek ve buna göre yeni gelişmeler üzerinde yeni kararlar almaktır. Her şirketin kendine göre belirlediği bir sistemi ve sistemde uyulması gereken çalışma şekli mutlaka vardır ancak bundan daha önemlisi, strateji, şeffaflık ve vizyonun ortaya koyulabilesidir. Bir şirketin doğru şekilde işlenip işlenmediğini anlamak ve buna göre uygun çözümleri geliştirmek için yasal zorunlu olarak her anonim şirketinin iş yılı sonunda sunması gereken bir faaliyet raporu sunması gerekmektedir. Tabi ki her şirket için de bu şartın olmadığını bilmek gerekiyor. Bazı şirketlerin işlem hacmi daha yüksektir ve rapora kesinlikle ihtiyacı vardır. Rapora bir zorunluluk gözüyle bakmamak gerekir, çünkü hazırlanan bu rapor sadece resmi kurumlar için yol göstericilik yapmaz aynı zamanda şirket yönetimi için de büyük oranda yardımcı olur ve şirketin sonraki iş dönemlerinde daha isabetli kararlar alarak iş hacminin artmasına da yardımcı olur.

Peki, faaliyet raporu kimler hazırlar?

Sermaye şirketlerinde hazırlanması zorunlu olan faaliyet raporu, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu koşulan bir durumdur. Bu tip iş sermayedarları ile birlikte bir de belediyeler, kamu kurumları da faaliyet raporu hazırlanmak ve sunmak zorundadırlar. Bir işletmenin, şirketin veya kamu kurumunun vizyonu, şeffaflığı ve stratejilerinin belirlenebilmesi için istenen rapor, önemli bir yere sahiptir. Ülke ekonomisi ve sermaye sahibi şirketlerin daha güzel ve olumlu stratejiler geliştirerek iş hacmini arttırmak ve yeni dönemde daha sağlıklı adım atabilmek için de raporu kullanmaları olumlu sonuçlar sunmaktadır. Hazırlanan raporlarda doğru bilgilere yer vermek zorunludur. Şirketin finansal durumu, işlerin akışı ve raporda belirtilmesi gereken tüm detayların doğru olması önemlidir ve bununla birlikte akıcı bir dil ve anlaşılır bir metin hazırlanması da son derece önemlidir. Bu alanda hizmet veren firmaların şirketlerce tercih edilmesinin en büyük nedeni de budur. Çünkü bir rapor hazırlamak, basit bir hesap yapmaya veya şirketin genel itibar ile ne şekilde aktığını gösterdiğini anlatmak kadar basit değildir. Bu alanda hizmet veren kurumlarla iletişime geçerek şirketin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak daha olumlu sonuçlar vermektedir. Stratejik yönetim sisteminin önemli bir unsuru olan raporlar, saydamlık ve şeffaflık konusunda dikkat edilerek hazırlanmak zorundadır bu da kendi başına bir tecrübe ve deneyim gerektirir.

Faaliyet raporu nasıl hazırlanır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporu hazırlamaları yasa gereğince zorunludur. Ancak yine zikrettiğimiz gibi rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı ince ayrıntılar vardır bunlara dikkat edilmeden hazırlanan raporlar geçerliğini yitirdiği için son derece titiz davranmak gerekir.

