Fabo Makine ile Endüstriyel Çözümler

3000 metrekareyi aşan üretim tesisleri ile yüksek mühendislik ürün sistemleri üreten ve aynı zamanda üretilen sistemlerin kurulum ve montaj işlemlerini gerçekleştiren bir firma olan Fabo Makine, ülkemizin saygı duyulan şirketlerinden biri olarak profesyonel bir şekilde endüstriyel çözümler sunuyor.

Fabo Makine ve Pazarlama İşletmesi

2003 yılında kurulan bir şirket olan Fabo Makine, güçlü ve dinamik çalışan kadrosuyla müşterilerinin gereksinimlerine yanıt vermeye devam ediyor. Bugün sanayide yer alan birçok taş kırma eleme tesisi sahibi şirketin tedarikçi ve üreticilerinden olan Fabo Makine kırma, eleme, beton santrali yapımı gibi yüksek mühendislik sistemleri konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden biridir.

Fabo Ürün ve Hizmetler

Kırıcı sistemleri, mobil kırma araçları, beton santrali kurulumu ve mobil kırma eleme sistemleri gibi konularda çok sayıda ürün ve hizmeti bulunan Fabo Makine, aynı zamanda üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin satış işlemlerini de yapıyor. Küresel ölçekte hizmet sunan Fabo Makine ve Pazarlama şirketi, ürettiği ürün ve hizmetleri aynı zamanda yurtdışı pazarına da ihraç ediyor

Fabo Ürünlerini Nasıl Temin Ederim?

Eğer siz de faaliyet gösterdiğiniz sektör ve kurumsal hedeflerinizi gerçekleştirmek için Fabo Makine işletmesinin sağlamış olduğu satılık beton santrali gibi ürün ve hizmetleri satın almak için yapmanız gereken tek işlem, Fabo.com.tr adresinde yazan iletişim numaralarından Fabo Makine müşteri hizmetleri ile görüşmek olmalıdır.