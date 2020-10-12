Flama Bayrak Nedir?

Birçok millet için olduğu gibi özellikle Türk milleti için oldukça özel bir yere sahip olan Türk bayrağı resmî törenlerde ya da büyük organizasyonlarda flama bayrak olarak bulunmaktadır. Flama bayraklar günümüzde hemen hemen her organizasyonda görülmektedir. Firmalar özellikle tanıtımları amacıyla ya da farklı ihtiyaçları kapsamında flama bayrağı satın alarak müşteriler karşısında daha iyi bir izlenim sağlayabilmektedir.

Flama bayrak Türk bayrağı ya da kurum logosu şeklinde oluşturulabilmektedir. Diğer bayraklara nazaran flama bayraklar kumaş kalitesi, kumaş çeşidi ve baskı tekniği ile farklılık gösterebilmektedir. Genellikle Alpaka, raşel ya da saten kumaş olarak kullanılan flama bayraklar farklı baskı teknikleri ile sunulmaktadır. Bu kumaş çeşitleri bayrağın kullanılacağı mekân ve kullanım sıklığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Her firma kendi bütçesi doğrultusunda isteklerine göre flama bayrağı siparişi verebilmektedir.

Flama Bayrak Nerede Kullanılır?

Flama bayrağı imalatı yapan kurumsal firma müşterilerin kullanacağı mekân ve alana göre sipariş almakta ve de üretim sürecini başlatmaktadır. Bayraklar günümüzde birçok alanda tercih edilmektedir. Genellikle kermes, karnaval ya da fuar gibi özel etkinlikler, bayi toplantıları, yarışmalar, çeşitli festival ve şenlikler, seminer ve benzeri organizasyonlar, otel ve benzeri işletmeler, kurumsal mağaza ve showroomlar, spor etkinlikleri ya da sivil toplum kuruluşu etkinliklerinde kullanılmaktadır.

Flama bayraklar kullanılacakları kurum adı, kurumun işlevi ya da etkinliğin içeri gibi birçok konuda farklılaşabilmektedir. İstenilen şekil ve büyüklükte hazırlanan flama bayrak çeşidi baskı kalitesi ve renk açısından müşterilerin istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Flama Bayrak Çeşitleri

Flama bayraklar imalat süreci kapsamında tamamen firmaların istedikleri çeşitlerde tercih edilebilmektedir. Flama bayrağı çeşitleri genellikle sivri uçlu ya da alt kısmı düz flama şeklinde hazırlanmaktadır. Genellikle firmaları ya da kurumları temsil ettikleri için özel organizasyonlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle büyük firmalar ve etkinlikler için büyük bir önem taşımaktadır.

Kırlangıç flama çeşidi ise toplu etkinlikler ve toplantılar için tercih edilen flama bayrağı çeşitleri arasındadır. Bunun yarısı sıra ipe dizili üçgen flama çeşitleri genellikle şenlikler, açılışlar ve fuarlarda tercih edilmektedir. Firmalar bu kapsamda istedikleri flama bayrağı çeşidini tercih edebilir ve bu yönde sipariş verebilir.

Flama Bayrak Ölçüleri

Kurumsal bayrak firması her müşterisi için özel olarak flama bayrak ölçüsü belirleyebilmektedir. Firmalar bayraklarının ölçüleri kullanılacağı alan ya da işlevine bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak müşteri isteğinin dışında standart ölçülerde bayrak siparişi vermek mümkündür. Kırlangıç flama, okul flaması, ucu kesik flama gibi pek çok türü bulunan flama bayraklar kullanılacağı işleve göre ölçülendirilmektedir.

Genellikle okul flamaları için 1,5 metreye 25 metre standart ölçüleri tercih edilmekte ve resmi merasimler haricinde sipariş verilen flama bayraklar için standart olarak 1,40 metreye 1 metre üretimi yapılmaktadır. Bu standart ölçüler haricinde birçok organizasyon için istenilen ölçüde flama bayrak siparişi vermek mümkündür.

Flama Bayrak Fiyatları

Türk halkı için Türk bayrağı büyük bir önem arz ettiğinden günümüzde Türk bayrağının yanı sıra firmalar tarafından tanıtım amacıyla flama bayrağı siparişi verilmektedir. Flama bayrağı siparişinde bulunan müşteriler genellikle Türk bayrağı ve kurum bayrağı şeklinde sipariş vermekte bunun yanı sıra birçok ayrıntı ile birlikte fiyat konusunda doğru tercih yapmayı amaçlamaktadır.

Flama bayrağı fiyatları kapsamında kurumsal bayrak firması en uygun fiyatlar ile kaliteli kumaşları bir arada sunmaktadır. Gerek kumaş kalitesi gerekse baskı kalitesi kapsamında piyasanın en uygun fiyatları ile hizmet vermektedir. Flama bayrak siparişi vererek kaliteli ürünlere en uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

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8- Ofis bayrağı