Havalandırma Sistemleri Ve Endüstriyel Havalandırma

İnsanoğlu için soluduğu hava her zaman hayati öneme sahip olmuştur. Ne kadar temiz ve duru bir hava o kadar sağlık var demektir. Günümüzde artan hava kirlilikleri ve azalan temizlik insan sağlığını bazı ülkelerde tehdit edici boyutlara çoktan geldi. Havanın temiz olması sadece dışarda soluduğumuz hava için değil aynı zamanda kapalı mekânlarda da solunan havaların temiz olması oldukça önem arz etmektedir. Havanın temiz olması sadece insan sağlığı için değil aynı zamanda işletme sahipleri için mallarının bozulmadan ve kokmadan depolanmasını, bekletilmesine de yardımcı olmaktadır. Havalandırmayı kısaca tanımlayacak olursak ortamda bulunan kirli, tozlu ve partikül içeren havanın mekanik bir sistem yardımı ile dışarıya taşınması ve dışarıdaki temiz havanın da içeriye girmesini sağlayan sistemlerdir. Birçok havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Her bir sistem kurulacağı yere ve amaca göre tasarlanmıştır. En çok tercih edilen havalandırmanın ihtiyaç duyulduğu alan endüstriyel havalandırma alanlarıdır. Birçok insanın da bir arada çalışmasından kaynaklı endüstriyel havalandırma işletmelerde oldukça önem arz etmektedir.

Endüstriyel Havalandırma

Birçok alanda havalandırmanın iyi ve aksamadan yapılıyor olması oldukça önemlidir. En çok kullanılan saha da endüstriyel alandır. Endüstriyel havalandırma kirli, yoğunlaşmış, toz ve pislik içeren hava kütlesinin mekanik bir sistem yardımı ile sıcak veya soğutma yardımı ile dışarıya atılmasına yardımcı olmaktadır. Endüstriyel saha da birçok çalışan ile birlikte cihazların ve malzemelerin yer almasından dolayı bu kısımlarda havalandırma sistemine oldukça dikkat edilmelidir. Havalandırmanın kötü olması o yerde bulunan her bir kimse için sakıncalı ve hayati tehlikesi içeren bir durum oluşturabilir. Özellikle kimyasal barındırılan bir işletmede havalandırmanın oldukça özen gösterilere ve titiz çalışılarak yapılması gereklidir. Arıza veren ve fark edilmeyen havalandırma sisteminden kaynaklı kişiler zehirlenme ya da hastalık kapma gibi birçok problem ile karşı karşıya gelebilirler. Endüstriyel havalandırma sadece insanların sağlığı için elzem bir şey değildir. Örneğin depoda yer alan malzemelerin havalandırma yetersizliğinden dolayı kokması ya da bozulması ile rastlamak oldukça muhtemeldir. Hem insan sağlığı hem de maddi zararları önlemek amacı ile birçok sebepten dolayı endüstriyel havalandırmaya dikkat edilmelidir.