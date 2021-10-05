Kaş Arası Botoks İşlemi İle Sert İfadelere Son!

Zaman geçtikçe ve yaş arttıkça kaşlarımızın ortasında belirgin çizgiler ve bunlara bağlı olarak birtakım kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu kırışıklıklar devamlı yaptığımız mimikler veya kaş çatma gibi alışkanlıklara bağlı olarak gelişebilir. Kaş ortasında konumlanan belirgin çizgiler yüzümüzde daha sert bakışlara sebebiyet verebilir. İşte bu sert görüntüden kaş arası botoks ile kurtulmak mümkün!

Kaş ortasında yer alan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu işlemlerinden önce kaş arası botoks tedavisi daha başarılı sonuçlar verir. Ancak kaş arası botoks işleminden beklenen sonuç alınmazsa dolgu gibi ek tedaviler uygulanabilir.

Kaş arası botoks neden uygulanır?

Kaş arası botoks uygulaması cerrahi olmayan tamamiyle estetik amacıyla yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla bu uygulamanın temel amacı kişinin kaş ortasında bulunan belirgin çizgilerini yok etmektir diyebilmek mümkün. Kaş arası botoks ile yüzünüz daha genç görünecek ve daha estetik bir yüz yapısına sahip olacaksınız.

Estetik uygulamalar kişinin mutluluk dozunu artıran ve kişiye özgüven sağlayan uygulamalardır. Kaş arası botoks da kaş ortasında bulunan ince kırışıklıklarının kişiyi rahatsız eden görüntüsünden kurtarmak için yapılır.

Kaş ortasında konumlanmış bu ince çizgiler ve belirgin kırışıklıklar kişiyi memnuniyetsiz kılmaktadır. Kaş arası botoks ile bu kırışıklıklar giderilerek cilt daha genç ve estetik bir görünüm kazanır. Kaş ortasında kırışıklık bulunan 18 yaşından büyük herkese kaş arası botoks uygulanabilir.

Kaş arası botoks uygulaması nasıl yapılır?

Kaş arası botoks uygulaması diğer estetik işlemler ile birlikte kombine edilerek de uygulanabilir. Böylece daha etkili sonuçlar ortaya çıkacaktır. Diğer estetik işlemler de genellikle alın germe, yüz germe gibi kişinin cildini daha pürüzsüz ve genç kılan işlemlerdir.

Kaş arası botoks işleminde cildin alt katmanlarına enjekte edilen etken madde yardımıyla kaş ortasında yer alan kırışıklıkların ortadan kaldırılması amaçlanır. Uygulanan bu botilinum botoks etken maddesi cilt yüzeyinin alt katmanlarına enjekte edilir ve tedavi bölgesinde yer alan kasların çalışmasını durdurur.

Kaş arası botoks uygulaması süresi ne kadardır?

Kaş arası botoks işlemi tek başına yapılıyor ise işlem süresi maksimum beş dakika sürer. Oldukça kısa ve pratik bir işlem olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir iyileşme sürecine veya dinlenme sürecine gerek yoktur. Kişi işlem sonrasında gündelik yaşamına rahatlıkla geri dönebilir. Kaş arası botoks uygulaması sonrasında ciddi yan etkiler oluşmaz. Riskli bir uygulama değildir. Kızarma, morluk ve şişme gibi komplikasyonlar görülmez. Pansuman yapılmasına da ihtiyaç duyulmaz. Uygulama sonrasında kanamaya rastlanmaz ve iz oluşumu gözlenmez.

Kaş arası botoks işleminde kesi uygulanmasına ihtiyaç duyulmadığından dolayı işlem sonrası enfeksiyon kapma gibi bir durum da ortaya çıkmamaktadır. Bu işlem alın botoksu ile birlikte yapılabilir. Daha etkili olur. Eğer alın botoksu ile birlikte uygulanacak ise ortama on beş dakika içerisinde işlem tamamlanır.

Kaş arası botoks işlemi kalıcı bir işlem midir?

Kaş arası botoks işlemi ömür boyu kalıcı bir uygulama değildir. Botoks işlemlerinin hepsi böyledir. Genel olarak kaş arası botoks uygulamasının kalıcılık süresi 6-8 ay arasıdır. Bu nedenle düzenli bir şekilde tekrarlanması kalıcılık düzeyini artıracaktır. Kaş arası botoks işleminin kalıcılık süresini aksatan ağır egzersiz ve aşırı güneş ışığına maruz kalmadır. Bu nedenle işlem sonrasında bu gibi faktörler karşısında oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Kaş arası botoks her mevsimde uygulanabilen bir yöntemdir.

Kaş arası botoks işleminin kaş kaldırma özelliği var mı?

Kaş arası botoks işleminde kaş kaldırma gibi bir yan etki nadir görülen bir komplikasyondur. Genellikle bu uygulama sonrasında değil de göz çevresi botoks işleminden sonra görülen bir belirtidir kaş kalkması. Bazı kişilerin bu durumdan memnun olduğu görülse de bazı hastalar bundan şikayetçi olabilir. Fakat geri dönüşü olmayan bir işlem değildir. Botoks ile beraber kaş kaldırma da görülürse işlemden 2-3 hafta sonra ek botoks uygulaması yapılarak bu problem rahatlıkla çözülür.

Kaş arası botoks uygulaması avantajları nedir?

Kaş arası botoks işlemi oldukça konforlu ve pratik olması ile bilinen bir uygulamadır. Hem uygulamanın kısa sürmesi açısından zahmetsiz olması, hem de uygulama sonrasında herhangi bir enfeksiyon riskinin gündeme gelmemesi bu uygulamayı tercih edilebilir kılmaktadır. Kaş arası botoks işlemi kişi eğer çalışıyor ise öğle molasında bile rahatça uygulanabilen bir işlemdir. Kaş arası botoks ayrıca kaş ortasında konumlanan çizgileri gidermekle kalmaz, cildin yağ ve nem dengesini de ayarlamaya destek sağlar. Kalıcı değil geçici bir işlemdir ancak işlem ne kadar sık tekrarlanırsa kalıcılık seviyesi de buna bağlı olarak artış gösterir.

Kaş arası botoks işlemi için doğru adaylar kimlerdir?

Yanlış bilinenin aksine erken yaşlarda botoks uygulamalarına başlamak ileriki yaşlar için büyük avantaj sağlayacaktır. Genellikle 18 yaşını geçmiş her cinsiyetten kesime uygulanabilen bir işlemdir. Kaş ortasında belirgin derecede ince kırışıklıklara ve çizgilere sahip olan ve bu durumdan memnun olmayan herkes kaş arası botoks işlemine başvurabilir. Bazı insanlarda botoks uygulamasına ek olarak dolguya da ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda kaş arası botoks uygulaması alın germe, yüz germe vs gibi diğer estetik işlemlerle de kombine edilmektedir. Böylece etki oranı ve başarı oranı daha çok artacaktır.

Kaş arası botoks işleminden hemen sonra etki hissedilir mi?

Kaş arası botoks işleminden hemen sonra anında etki hissedilmez. Farklılığın belirgin bir şekilde görülmesi için 4 ila 7 gün arasında bir zaman zarfı geçmelidir. Kaş arası botoks işlemi 6-8 aya kadar etkisini sürdürmektedir. Kalıcılığını artırmak için işlemin sıkça tekrarlanması önemlidir.

Kaş arası botoks fiyatları nedir?

Kaş arası botoks fiyatları için net bir sayı vermek doğru değildir. Çünkü ne kadar genişlikte bir alana uygulama yapılacağı ancak muayene esnasında belli olur. Bu da fiyatlandırmayı önemli ölçüde etkiler. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle kaş arası botoks fiyatı için +90212 241 46 24 no’lu telefondan polikliniğimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

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