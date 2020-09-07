Kış Bahçesi Nasıl Tasarlanır?

Kış bahçenizde küçük bir salıncak ve güzel bir koltuk takımıyla belki de salonunuzu hiç kullanmayabilirsiniz!

Kış bahçeleri oluşturulmadan önce talep eden kişinin hangi modeli belirleyeceğine karar verilir. İstenilen modelin de uygulama yapılacak olan açısından uyumlu olması gerekir. Uzman personel bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Kış bahçesi yapılacak olan alanın ölçüleri aynı zamanda fiyatlandırma açısından da belirleyici olur.

Ölçüleri alınması ve modellerin belirlenmesinin ardından 3D olarak çizimler hazırlanır. Bu çizimlerin onaylanmasının ardından malzeme üretimine geçilir. Malzemeler oluşturulduğunda montaj kısmına geçilir. Montaj aşamasında uygulamanın hatasız olması oldukça önemlidir. Uzun yıllar kullanılması istenildiğinde yapılan uygulamanın uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Kış Bahçesi Kullanım Alanları

Kış Bahçesi uygulamaları yalnızca villa yada müstakil evlere değil binalarda ve dairelerde de rahatça kullanılabilir. Bu uygulamanın en güzel yanı dört mevsim kullanılabiliyor olmasıdır. Kışın soğuk havalarda camları kapatıldığında küçük bir ısıtma sistemiyle ısıtılabilir.

Yazın da katlanan camları açılarak açık ve ferah ortamlara dönüşebilen ortamlar oluşturulabilir. İçini güzel sevimli bitkilerle ve çiçeklerle donatarak evlerinizin en keyifli alanını oluşturabilirsiniz. Küçük bir salıncak ve güzel bir koltuk takımıyla belki de salonunuzu hiç kullanmayabilirsiniz. Misafirlerinizi bile ağırlayabileceğiniz en şık mekanı evinize getirebilirsiniz.