Köpeğiniz için Olmazsa Olmaz Köpek (Bakım ve Eğitim) Ürünleri

Köpek bakım ve eğitiminde köpek eğitim ürünleri önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler köpeğin hem sağlığını hem de gelişimini büyük ölçüde etkiler. Mutlaka bulundurmanız gereken köpek bakım ve eğitim ürünlerinden en önemlilerini bu yazıda sizler için listeledik.

Diş Fırçası : Köpek bakım ürünleri listesinde ilk sırada köpek diş fırçası yer alıyor. Köpekler, kedilerin aksine temiz ve steril bir ağza sahip değildir. Bu nedenle ağızları kokabilmektedir. Bu durum ilerleyen zamanlarda bakteri gelişimine neden olarak sağlıklarını tehlikeye atar. Bundan dolayı diş fırçasını en kısa sürede temin etmelisiniz.

Tarak : Kedilerde olduğu gibi köpekler de tüy dökerler. Bu nedenle onları taramak için tarağa ihtiyaç duyacaksınız. Tarak ile periyodik bakım yapmak, köpeğinizin kan dolaşımına olumlu katkı sağlayacaktır.

Kıl Kesme Aleti : Otomatik ya da mekanik olarak bulunan bu aletlerden alarak onların tüylerini kesebilirsiniz. Bu hem sizin hem de sadık dostunuz için iyi olacaktır.

Temizlik Ürünleri: Kediler, kendilerini temizlerken köpeklerde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ara sıra yıkanmaları gerekir. Bunun için köpek temizlik şampuanları temin etmelisiniz. Onu yıkadıktan sonra iyice kurutmayı unutmayın!

Kuru Pudra : Kuru pudra, köpeğinizi yıkadıktan sonra tüyleri üzerine sürülmelidir. Bu pudralar hem kaşıntıyı giderir hem de kısa vadede bakteri üretimini yavaşlatır.