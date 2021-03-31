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31 Mart 2021 Çarşamba 14:34

Köpeğiniz için Olmazsa Olmaz Köpek (Bakım ve Eğitim) Ürünleri

Köpeğiniz için Olmazsa Olmaz Köpek (Bakım ve Eğitim) Ürünleri
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Köpek bakım ve eğitiminde köpek eğitim ürünleri önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler köpeğin hem sağlığını hem de gelişimini büyük ölçüde etkiler. Mutlaka bulundurmanız gereken köpek bakım ve eğitim ürünlerinden en önemlilerini bu yazıda sizler için listeledik.

Köpek Bakım Ürünleri

Diş Fırçası: Köpek bakım ürünleri listesinde ilk sırada köpek diş fırçası yer alıyor. Köpekler, kedilerin aksine temiz ve steril bir ağza sahip değildir. Bu nedenle ağızları kokabilmektedir. Bu durum ilerleyen zamanlarda bakteri gelişimine neden olarak sağlıklarını tehlikeye atar. Bundan dolayı diş fırçasını en kısa sürede temin etmelisiniz.

Tarak: Kedilerde olduğu gibi köpekler de tüy dökerler. Bu nedenle onları taramak için tarağa ihtiyaç duyacaksınız. Tarak ile periyodik bakım yapmak, köpeğinizin kan dolaşımına olumlu katkı sağlayacaktır.

Kıl Kesme Aleti: Otomatik ya da mekanik olarak bulunan bu aletlerden alarak onların tüylerini kesebilirsiniz. Bu hem sizin hem de sadık dostunuz için iyi olacaktır.

Temizlik Ürünleri: Kediler, kendilerini temizlerken köpeklerde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ara sıra yıkanmaları gerekir. Bunun için köpek temizlik şampuanları temin etmelisiniz. Onu yıkadıktan sonra iyice kurutmayı unutmayın!

Kuru Pudra: Kuru pudra, köpeğinizi yıkadıktan sonra tüyleri üzerine sürülmelidir. Bu pudralar hem kaşıntıyı giderir hem de kısa vadede bakteri üretimini yavaşlatır.

Biberon: Yavru ve annesi olmayan köpekleriniz için ya da diş problemi yaşayan köpekleriniz için köpek biberonları alarak besleme yapabilirsiniz.

Köpek Tasmaları

Minik dostlarımızla ilgili aksesuarlar denildiğinde akla ilk gelen elbette ki köpek tasmaları oluyor. Köpek tasmalarının kullanım amaçlarına gelin daha yakından bakalım.

Sahipli Köpekler:Tasmalı bir köpek, onun sahibi olduğu anlamına gelir. Köpeğinizin adının ve sizin numaranızın yer aldığı bir tasma tercih etmeniz onun kaybolsa da kısa sürede bulunmasını sağlar.

Eğitim: Köpeklerin eğitilmesinde tasmalar büyük bir öneme sahiptir. Verilen tekrarlı komutlarda fiziksel temas ve uyarılar yapılması çoğu kez tasma yolu ile gerçekleştirilir. Bu nedenle köpek eğitiminde tasma kesinlikle kullanılmalıdır.

Pire Kovucu Tasma: Bazı tasmalar içerdikleri kimyasal ya da organik ürünler sayesinde pire kovucu etkiye sahiptirler.

Köpek Eğitim Ürünleri

Köpek eğitim ürünleri, köpeğinizin gelişimi ve eğitimi için önemlidir. Öne çıkan bazı köpek eğitim ürünleri şunlardır;

  • Tasma
  • Tuvalet eğitim spreyi
  • Özel, yaylı köpek eğitim aparatı
  • Komut verici düdük ya da zil
  • Tuvalet eğitim pedi
  • Ödül mamaları
  • Köpek eğitim çemberi

Köpek Aksesuarları

Köpeğinizin üzerinde hoş gözükecek köpek aksesuarları aşağıda sıralanmıştır.

  • Köpek galoşu(yürüyüş için)
  • İsminin yazdığı kolye ya da künye
  • Arabada kullanılabilecek koltuk koruma pedi
  • Saldırılara karşı dayanıklı yakalık
  • Köpek bandanası
  • Vücudu saran kıyafet tasmalar

Köpek bakım ürünleri ve köpek eğitim ürünleri için en çok seçenek ve en uygun fiyatlar Petshop Zoo.com.tr’de.

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