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03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:57

Köpek Maması Alırken Bunlara Dikkat Ediyor Musunuz?

Köpek Maması Alırken Bunlara Dikkat Ediyor Musunuz?
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Köpek maması seçimi her hayvanseverin titizlikle ele alması gereken bir konudur. Çoğu hayvan sever evcil dostlarının kendilerinden bile daha iyi beslendiğinde emin olmak ister. Genel kanı pahalı köpek mamalarının aslında daha iyi olduğu yönünde olsa da bu durum yanlıştır. Köpek maması paketlerinin arkasında yazılanları okumaya üşendiğimizden yanlış seçimler yapıyor olabiliriz.

Peki köpek maması satın alırken dikkat etmeniz gereken birtakım unsurlar bulunduğunu biliyor muydunuz?

Köpek Maması Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle ekonomik açıdan bakacak olursak köpek maması satın alırken çoğu kişinin tercih ettiği yerler evlerine yakın olan petshoplar olarak görünüyor. Ancak mamalarınızı internetten söyleyerek çok daha ucuza daha kaliteli mamalar getirebilirsiniz.

Bunun dışında evcil dostlarınız için yaşına uygun besinleri seçmek büyük önem taşımaktadır. Örneğin yavru dostunuz için yavru, yetişkin köpeğiniz için yetişkin ve yaşlı dostunuz için mutlaka yaşlı köpek maması seçmelisiniz. Köpek ödül ve kemikleri söz konusu olduğunda da aynı durum geçerlidir.

Köpeğinize çoğunlukla kuru mama vermeye dikkat edin. Köpeğinizin sindirim sistemini düzenleyen kuru mamalar aynı zamanda hastalıklara karşı da daha dirençli hale getirir. Satın alacağınız kuru mamaların içerisinde şeker kamışı, mısır ürünleri ve pekmez gibi tatlandırıcılar olmadığından emin olun. Ayrıca köpekler etçil hayvanla olduğundan satın aldığınız ürünün büyük çoğunluğunun et içerdiğinden de emin olmalısınız. Bu nedenle az tahıllı mamaları tercih etmelisiniz. Veterinerler, en uygun oranın %60 tahıllı ve %40 et içerikli mama olduğunu söylüyorlar.

Patili dostunuz için en iyi besin seçeneklerini uygun fiyatlarla Türkiye’nin lider petshop firmaları arasında yer alan UygunPetGross’da bulabilirsiniz.

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