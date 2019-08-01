Köpek maması seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Hayatımıza giren evcil hayvanlar bizi koşulsuz severek ve hayatımıza girdikten kısa süre sonra en yakın dostlarımız olurlar. Onların bu dostlukları ise paha biçilemez. Ancak bizler onları sahiplenmeye karar verdiğimiz ilk günden itibaren sorumlularının farkında olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu noktada tıpkı bir çocuk gibi, köpekler de her zaman bakımımıza, onların ihtiyaçlarımızı düşünmemize ihtiyaç duyacaktır. Biz de onları aile üyelerimizden, hatta çocuğumuzdan farklı tutmamalı, yemek ihtiyaçlarını özenle karşılamalıyız.

Besinler, insanlar için olduğu kadar evcil hayvanlar için de önemlidir. Doğru mama seçimi, köpeğinizin uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesini sağlar. En doğru köpek mamasını seçmek için doğru adres ise her türlü ihtiyaca uygun, 50 kategoride 15 milyon ürüne yelpazesine sahip Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor. Bu çeşitlilik sayesinde en uygun mamayı bulabilir; köpeklerinizle uzun, mutlu ve enerjik bir hayat paylaşabilirsiniz.

1.Veterinerinize danışın

Evcil hayvanların bakımında en doğru yönlendirici veteriner hekimlerimizdir. Herhangi bir mamaya başlamadan ya da değiştirmeden önce köpeğinizin ihtiyaçlarını beraber tartışmalı, veterinerinizden en uygun mama tavsiyelerini almalısınız.

2.Köpeğinizi gözlemleyin

Köpeğiniz sizinle birçok şekilde iletişim kurar. Kimi zaman iştahsızlık yaşayarak, kimi zaman iştahla beslenerek mamasının kendisi için uygun olup olmadığını size anlatmaya çalışır. Yavru köpeğiniz için mamaya başlarken ya da yetişkin köpeğiniz için yeni bir mamaya geçerken evcil dostunuzun enerji ve iştah durumunu gözlemleyerek seçtiğiniz mamanın uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

3.Yaşına uygunluğuna dikkat edin

Bizler nasıl hayatımızın farklı dönemlerinde farklı diyetler uyguluyorsak, köpekler için de yaşına uygun olmayan mamalar sindirim sıkıntıları yaratabilir. Yavru köpekler için yetişkin mamaları ağır gelebilir, benzer şekilde yetişkin köpekler için yavru köpek mamaları yetersiz kalabilir. Bu sebeple köpeğiniz için mama seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da köpeğinizin yaşıdır.

4.Kısırlık durumunu göz önünde bulundurun

Birçoğumuz beraber yaşadığımız dostlarımızın daha rahat yaşam sürmesi ve sağlıkları için belli bir yaştan sonra kısırlaştırırız. Evcil dostunuz için gerekli olan bu işlemden sonra, köpeğiniz özellikle dişiyse her mama onun için uygun olmayacaktır. Veteriner hekiminize danışarak ameliyat sonrası ve geri kalan dönemlerde hangi mamalarla devam etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

5.Kilo durumuna göre mama seçmek önemli

Köpeğiniz için doğru mamayı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer unsur hayvanınızın kilosudur. Eğer fazla kilolu/obez bir hayvanınız varsa kesinlikle ona uygun mama almalı ve veteriner hekiminize danışarak uygun diyeti ve egzersiz programını uygulamalısınız.