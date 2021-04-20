Köpeklerde İtaat Eğitimine Cevap Vermiyorsa Ne Yapılmalı?

Merak edilen konuların başında köpeklerde itaat eğitimine cevap vermediğinde neler yapılabilir ayrıntısıdır. Bugün pek çok köpek eğitimi merkezlerinde yaşanan en temel problemler arasında bu faktör yer alıyor. Özellikle işletmelerin yetersiz alt yapıya ve eğitimsiz kadrolara sahip olması bu problemin meydana gelmesindeki en temel sebepler arasında bulunuyor.

Köpekler insan gibi olmadığından mutlu olmak zorunluluğu söz konusu değildir. Dolaysıyla köpeklerde itaat eğitimi dikkatli bir şekilde sunulması son derece önemlidir. İster yavru olsun ister yetişkin fark etmiyor tüm köpek ırklarının eğitimcilerinden beklediği bazı eylemler bulunuyor.

Köpek Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Profesyonel ileri itaat köpek eğitimi programları sunulurken bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu eğitimlerin öncelikle mutlaka bu alanda gerekli eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamış bulunan personeller tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir. Köpeklerde itaat eğitimleri yüksek özveri ve disiplin gerektirir.

Köpeklerin eğitmenlerinden sevgi, ilgi, şefkat, düzenli günlük egzersiz çalışmaları ve tabiki de istikrarlı bir eğitim süreci talep ettiği unutulmamalıdır. Bu etkenlerden herhangi birinin eksik bir biçimde aktarılması beraberinde eğitimlerin başarısız sonuçlar vermesine sebep oluyor.

Köpeklerin İtaat Eğitimlerini Yanıt Vermemesi Durumunda Yapılabilecekler

Her köpek cinsi farklı karakter özelliklerine sahiptir. Bu bakımdan ileri itaat köpek eğitimi programlarında eğitmenlerin bu etken doğrultusunda hareket etmesinde faydalar bulunuyor. Burada dikkat edilecek birçok hususlar söz konusudur. Öncelikle eğitmenlerin ilgili saha üzerinden günlük en az 40 dakika boyunca köpekle birlikte yürüyüş yapması tavsiye edilir.

Bu eylem beraberinde köpeğin daha uysal bir karakter elde etmesine de destek olacaktır. Bunun haricinde eğitmenlerin zamanlama konusuna da dikkat etmesi önemlidir. Hatalı zamanlama beraberinde köpekte zihin karışıklığına dahi sebep olabilir. Egzersiz, beslenme ve yürüyüş sonrasında yoğun sevgi gösterilmesi ters tepki verilmesine sebep olabilir.

Köpek Eğitimlerinde Firma Tercihi

Köpeklerin sosyal alanlarla kusursuz bir şekilde uyum göstermesi açısından kusursuz bir şekilde köpek eğitimi hizmetleri alması gerekiyor. Bu kapsamda Hause Of İstanbul eğitim merkezi yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Bu alanda İstanbul üzerinden hizmet sunan firma kurumsal bir kimliğe sahiptir. Bu sebeple diğer illerimiz üzerinden de tercih ediliyor.

Hırçın köpek türlerinin garantili ve daha kısa süreler içerisinde uysal bir yapı kazanması açısından firma tercih ediliyor. İşletme birçok özellikleriyle dikkat çekiyor. Profesyonel ve güler yüzlü kadrosuyla birlikte 7/24 ileri düzey köpek itaat eğitim hizmetleri sunuyor. Bunun haricinde köpek oteli ve pet shop gibi birçok farklı türden hizmetler de sunuyor. Bu sebeple geniş ve istikrarlı bir müşteri kapasitesine sahiptir.

Köpeklerde Profesyonel İtaat Eğitimi

Köpeklerde profesyonel itaat eğitimi sunan Hause Of İstanbul bu bakımdan sektörde de lider bir konumda yer alıyor. İşletme uzun yıllardan buyana hizmetler sunduğundan geniş ve güncel referans kataloglarına da sahiptir. Bugün İstanbul’da yer alan birçok kurumsal firmalar doğrudan köpek eğitimi için firmayı tercih ediyor. İşletme online ve kurumsal web sitesine de sahiptir.

Bu kapsamda müşterilerine hızlı bir şekilde hizmetler sunuyor. İşletmeyi avantajlı kılan en temel etkenlerden biri de diğer köpek eğitim merkezlerinden farklı olarak daha düşük fiyat tarifesi sunmasıdır. Bu bakımdan düşük bir maliyet üzerinden %100 garantili olarak köpek itaat eğitimi hizmetleri alabilirsiniz.

Hause Of İstanbul Neden Tercih Ediliyor?

İstanbul’da profesyonel pozitif köpek eğitimi sunan pek çok işletmeler yer alıyor. Fakat söz konusu firmaların birçoğunda garanti durumu söz konusu değildir. Köpek itaat eğitimlerinde işletmenizin mutlaka bu özelliğe sahip olması gerekiyor. Bu bakımdan Hause Of İstanbul bu özelliğiyle bugün en gözde köpek eğitimci firmaları arasında yer alıyor.

Modern ve geniş eğitim sahaları, saygın kadrosu ve yüksek teknoloji eğitim malzemeleriyle her ırktan köpekler için pratik bir şekilde eğitimler sunuyor. İşletmeden profesyonel pozitif köpek eğitimi almak istediğinizde tercihiniz doğrultusunda kurumsal sitesinden veya kurumsal telefon hattı üzerinden irtibat kurabilirsiniz.