Moda Giyim ve Reklamcılık

Moda ve onlinegiyim sektörü, gelişen teknolojilerle birlikte yeni reklam alanlarını gözlemleyerek bu alanlarda da reklam çalışmaları yapmaya başlamıştır. Tüm bu alanların içinde, en etkili reklam alanları yazılı ve görsel basın mecraları olarak kabul edilmektedir. Online giyim sektörü için bu mecralardan en eskileri ise, gazete ve dergilerdir. Bu mecralarda iç giyim markaları, ürün veya hizmetleri hakkındaki bilgileri hedef kitleleri ile paylaşmakta; tüketicilere belli dönemlerde yeni çıkan moda ürünleri alışılmışın dışında dikkat çekici bir şekilde reklamlar aracılığıyla sunulmaktadır. Dergilerde yer alan reklamlarda gerek ürün fotoğrafları gerekse markaya dair bilgileri içeren yazılar birlikte yer alabilmektedir.

Günümüz hazır giyim reklam dünyasında reklam ve fotoğraf birbirilerinden ayrı düşünülmemektedir. Reklamlarda kullanılmak üzere hazırlanan fotoğraflar sayesinde tüketicilere verilmek istenen mesaj hızlı bir şekilde aktarılmaktadır. Bu yüzdendir ki moda ve cemiyet dergilerinin tamamı farklı moda çekimlerini barındıran fotoğraflardan oluşmaktadır. Kadın giyim markaları, tüketicilere aktarmak istedikleri mesajı net bir şekilde ulaştırmak amacıyla reklamı yapılacak olan ürünlerin çekiminde moda fotoğrafçıları ile birlikte çalışmaktadırlar. Erkek iç giyim ürünlerinin çekiminde mankenler yalnızca askı olarak kullanılmamakta; tüketicinin mankenle kendisini özdeşleştirmesi beklenmektedir. Moda markaları stylist desteği alınarak tüketicilere ürünlerin farklı stil önerileriyle satılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmalar nihai olarak satışları arttırma amacına hizmet etmektedir.

Online Giyim Sektöründe Moda Reklamcılığı

Online dergilerde yer alan moda reklamları önceden kurgulanmış ve bir takım tarafından emekle hazırlanmış çalışmalardır. Her reklamda farklı bir şey anlatılmakta ve buna göre de tüketiciler belirli yönlerden bilgilendirilip, etkilenmeye çalışılmaktadır. Reklamlar genel olarak tüketicilere bilgi verirken aynı zamanda geniş pazar ortamında ilgili markayı hatırlatmaya çalışırlar. Özellikle moda reklamları tüketicilerin ihtiyaçlarını arzuya dönüştürüp buna bağlı olarak satın alma tercihlerini etkilemeye çalışmaktadır.

Reklamların amacına ulaşıp ulaşmadığı ve tüketicilerin karşılaştıkları reklamları nasıl değerlendirdiği konusu da geçmişten bu yana merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle tüketicilerin pazarlama iletişimi çabalarından nasıl etkilendiği, hangi süreçlerden geçtiği, satın alma davranışına sebep olan faktörlerin neler olduğu merak edilen konular arasındadır.

Bu bağlamda, “Etkiler Hiyerarşisi Modelleri” ortaya konulmuştur. Bu modellerden ilki olan AIDA Modeli sonrasında NAIDAS ve DAGMAR gibi modellerin oluşumuna neden olmuş ve kendisinden sonraki modellere kaynaklık etmiştir. Bu modellerde temel amaç, tüketicilerin karar sürecini anlamak ve reklamların bu süreçte nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır.

Reklamların tüketiciler tarafından nasıl değerlendirildiğini anlamak reklamın hazırlanma süreci kadar önem taşımaktadır. Markalar yapmış olduğu reklamlarla tüketicilerin dikkatini çekmeyi, onların tercihlerini etkilemeyi ve sonrasında ise satın alma sürecini başlatmayı hedeflemektedir. Tüketiciler dergilerde karşılaştıkları moda reklamlarının bazılarına dikkat edip ilgilenirken bazılarına da dikkat etmeden ve ilgilenmeden geçmektedir. Dolayısıyla, markaların yapmış olduğu bu reklamlarda tüketicinin neden bazı reklamlarla ilgilendiği diğerleriyle ilgilenmediği, bazılarının tercihlerini etkilediği diğerlerinin etkilemediği konusu araştırılmaya değer bulunmuştur. Özellikle doreanse tüketicilerin reklamlara yönelik düşünceleri bir araya getirilerek tüketicilerin gözüyle moda reklamları değerlendirilmektedir.