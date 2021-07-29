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29 Temmuz 2021 Perşembe 16:43

Muğla’da Görülmesi Gereken Doğa Harikaları

Muğla'da Görülmesi Gereken Doğa Harikaları
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Turizm alanındaki en canlı şehirler arasında yer alan Muğla, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Muğla ziyaretlerinde gezip görebileceğiniz birbirinden farklı doğa harikaları bulabilirsiniz.

Kelebekler Vadisi

Muhteşem doğası ile dikkat çeken Kelebekler Vadisi, Fethiye’nin gözde noktaları arasındadır. Nesli tükenmekte olan birçok kelebek ve bitki türünü bu bölgede görebilirsiniz. Herhangi bir kısmında betonlaşma bulunmayan Kelebekler Vadisi derinliklerinde şelaleler vardır. Gezip görebileceğiniz bölgedeki şelalelerin etrafında ise harika bir manzara bulabilirsiniz.

Ölüdeniz

Muğla merkezinde toplam 140 kilometre mesafede yer alan Ölüdeniz, Fethiye’de yer almaktadır. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Ölüdeniz, özellikle su sporları ile ilgilenmek isteyen kişiler tarafından sık sık tercih edilir.

Saklıkent Kanyonu

Muğla merkezinden 180 kilometre mesafede yer alan Saklıkent Kanyonu, Fethiye’de trekking yapabileceğiniz yerler arasındadır. 300 metre derinlik ve 18 kilometre uzunlukta olan bu özel kanyon, uzun yıllar boyunca akan nehir sularının aşındırdığı kayalardan meydana gelmiştir.

Ekincik Koyu

Lüks bir tatil isteyen tatilcilerin tercih ettiği Ekincik Beldesi’ne bağlı koy, diğer ilçelerde düzenlenen tekne turlarının da uğradığı bir bölgedir. El değmemiş özel doğasıyla dikkatleri üzerine çeken Ekincik Koyu, derin ve dalgalı deniziyle öne çıkar. Geniş ormanlık alanları bulunan koyda kamp da yapabilirsiniz. Dalaman ilçe merkezine ortalama 70 kilometre uzaklıkta bulunan koya girmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Akvaryum Koyu

Muğla merkezine 110 kilometrelik mesafede yer alan Akvaryum Koyu, berrak bir denize sahiptir. Araba kiralama hizmetlerinden yararlanarak da gelebileceğiniz Muğla’da görebileceğiniz akvaryum koyu tatil sezonlarında bir hayli canlı bir atmosfere sahiptir. İlçe merkezinden kalkan ve tekne turlarının uğrak noktalarından olan koy etrafında dalış gerçekleştirilebilmektedir.

Uyku Vadisi

Muğla merkezinden 140 km, Bodrum’dan 30 kilometre uzaklıkta olan Uyku Vadisi, doğanın insanlara gösterebileceği en güzel eserlerinden birisi olarak öne çıkar. İçerisinde dere ve şelaleler yer alan vadi genellikle bisiklet turu yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Bölge aynı zamanda lezzetli alabalık yemekleriyle de ünlenmiştir.

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