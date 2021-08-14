Pandemi ile Beraber Yeni Trend “Taşınabilir Konteyner Ev” Talebi Arttı

Ev sahibi olmak ve daha rahat bir yaşam sürmek her insanın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Ancak yüksek ev fiyatları, insanların bu hayalini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Betonarme evlerin yüksek fiyatlı olması, vatandaşları konteyner ev seçeneklerine yönlendiriyor. Konteyner ev seçenekleri hem uygun fiyatlı olması hem de hızlı kurulum süreci sayesinde, ev sahibi olma hayalini yerine getirmenin en kolay yolu oluyor.

Müstakil evlerde yaşamak isteyen insanların yeni gözdesi haline gelen konteyner evler, fabrikalarda paneller halinde hazırlanıyor ve daha sonra müşterilerin arsaları üzerine beton zemine kuruluyor. Fabrika hazırlık ve kurulum süreci ile birlikte toplam 2 hafta içerisinde müşterilere teslim edilebilen konteyner evler, anahtar teslimi olması ve pratik olması sayesinde sık sık talep edilmeye başladı.

Yaşam Alanınızı Konteyner Evler İle Kişiselleştirin

Konteyner ev modelleri, müstakil şekilde hazırlanmaktadır. Bu nedenle konteyner ya da konteyner evler kişisel bir yaşam alanı oluşturmayı mümkün hale getirmektedir. Beton apartmanlardan kurtulmanın en kolay yolu olan konteyner yapılar, oldukça uygun fiyatlar karşılığında satın alınabiliyor. Daha önce de altını çizdiğimiz gibi fabrikalarda üretimi sağlanan konteyner evler; ofis, yazıhane, spor salonu gibi farklı amaçlar için de tercih edilebiliyor. Çünkü bu yapılar kısa sürede tamamlanıyor ve anahtarı ile birlikte müşteriye kullanmaya hazır olarak teslim ediliyor.

Konteyner ev almayı düşünen bireyler, istedikleri gibi bir eve sahip olabilir. İnsanlar iki katlı, tek katlı, verandalı, balkonlu, Amerikan mutfaklı gibi çok çeşitli şekillerde ev planlaması yapabiliyor. konteyner işi ile uğraşan ustalar ise, müşterilerden gelen istekleri mimar ve mühendisler ile paylaşarak kusursuz bir ev ortamı oluşturuyor. Konteyner ev sahibi, sahip olduğu ya da kiracısı olduğu imar haklı arsaya bu evi monte ettirebiliyor. Olası bir taşınma kararında ise, profesyonel konteyner ev ustaları özenle evi söküyor ve yeni alana monte ederek evin farklı bir konumda kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor.

Uzmanlar Konteyner Evde Yaşanmasını Tavsiye Ediyor

Konteyner ve konteyner evler, günümüzün en çok tercih edilen yapılar arasında yer alıyor. Betonarme evlerden çok daha ucuz ve hızlı olmasının yanı sıra, evin sökülebilir olması ve dayanıklı olması da konteyner evlerin avantajları arasında. Uzmanlara göre konteyner evlerin tercih edilmesinin nedenleri ve bu evleri avantajları ise şu şekilde:

1.konteyner ve konteyner evlerin duvarları kalın değildir. Bu nedenle evin iç boyutu tamamıyla kullanılabilir. Ancak duvarlar her ne kadar ince olsa dahi, evin dayanıklılığı oldukça yüksektir.

2.konteyner ev fiyatları, her bütçeye hitap edebiliyor. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek evler bile, betonarme yapılara nazaran çok daha uygun fiyatlar karşılığında hazırlanabiliyor.

3.Konteyner ve konteyner evler, dış etken ve doğal afetlere karşı güvenlidir. konteyner ev sahipleri, uzun yıllar boyunca herhangi bir sorun ya da hasar yaşamadan evlerinde oturabilmektedir.

4.Konteyner evler ve konteyner yapılar taşımaya uygundur. Yani, bu tür yapılar demonte edilebilir ve farklı bir alana tekrar kurulabilir.

5.konteyner evlerde sonradan tadilat yapmak mümkün ve kolaydır. Evinizi aldıktan sonra istediğiniz gibi değişikler yapabilmeniz mümkündür ve bu işlemler için yüksek meblağlar ödemenize gerek yoktur.

Listeden de anlaşılabileceği gibi konteyner yapıların sayısız avantajının bulunması, bu tür yapılara gelen talebi de arttırıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için ideal olan konteyner ev modelleri, sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çekmekle kalmıyor, aynı zamanda estetik duruşları ile de ilgi odağı oluyor.

Konteyner Evler Pandemi Dönemi İçin İdeal!

Pandemi dönemi içerisinde Covid-19 sorunu yaşamak istemeyen insanlar, kalabalık ortamlardan uzaklaşıyor ve soluğu daha sakin alanlarda alıyor. Şehir hayatından uzaklaşmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak isteyen vatandaşlar için en ideal bir seçenek. Doğanın içerisinde, insanlardan uzak ve daha rahat bir pandemi süreci geçirmek isteyen vatandaşların büyük bir bölümü şehirdeki betonarme evlerinden kurtulup konteyner ya da konteyner evler yaptırıyor. Özellikle son zamanlarda karmod konteyner ev çeşitleri sık sık talep ediliyor. İmar izni bulunan her tapulu ya da kiralı alana yaptırabileceğiniz konteyner evler, sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor.