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21 Aralık 2018 Cuma 16:02

Rentrent ile Aylık Araç Kiralayın

Rentrent ile Aylık Araç Kiralayın
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Yıllık ve aylık araç kiralama sektörü hızla büyümeye devam ederken, kullanıcılar araç kiralama işlemlerini yapacakları bir pazar yeri olarak Rentrent’i tercih ediyor. Sektörde yüzlerce firma bulunuyor ve doğru hizmete ulaşmakta zorlaşıyor. Bu problemi çözmek için Rentrent aylık araç kiralama isteklerinize danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Rentrent iş ortaklığı ağında 60’ın üzerinden araç kiralama firması bulunuyor, bu sayede firmalar ile tek tek görüşmek yerine, www.rentrent.com.tr adresinden aylık araç kiralama talebi oluşturmanız yeterli. Müşteri temsilciniz sizinle iletişime geçerek, kiralama yapmak istediğiniz araç ve almak istediğiniz hizmetleri belirliyor. Ardından iş ortaklığı ağında bulunan firmalar ile görüşerek sizin yerinize fiyat tekliflerini topluyor, üstelik bu işlemi tamamen ücretsiz olarak yapıyor.

Site üzerinde yüzlerce araç seçeneği ve filo kiralama fiyatları ile ilgili araştırma yapabilme özelliği ile araç kiralama sürecinizi kolaylaştırıyor. Fiyat araştırmanızı yapın, aracınıza karar verin, talebinizi oluşturun ve müşteri temsilciniz güncel fiyatları önünüze getirsin. Kiralama sürecinin sonuna kadar Rentrent müşteri temsilcisi sizin işlemlerinizi hallediyor.

1 aydan 48 aya kadar kiralama seçeneği ile araç kiralama talebinizi oluşturabilirsiniz. En uygun fiyata doğru araç ve hizmete ulaşmak bu pazar yeri ile artık mümkün. Binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Rentrent her geçen gün pazar yerine yeni araçlar ve iş ortakları katıyor.

2018 verilerine göre 65.000 üzerinde müşterinin bulunduğu pazar, böyle bir hizmet için vazgeçilmez olacağa benziyor.
 

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