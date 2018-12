Tarsus’ta Toplu Konut Kuraları Çekildi!

Tarsus’ta geçtiğimiz hafta, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can Belediyenin inşa edeceği toplu konut kuralarının çekileceğini bildirmişti. Düzenlenen kura gününde toplu kuralar çekildi. 85, 120 ve 16 metrekare olan 2+1 3+1 4+1 evlerden toplam 472 adet bulunuyor. Kuraya toplam başvuru sayısı ise 1342 oldu. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, başvuran herkese ev sağlanana kadar çalışmaların devam edeceğini duyurdu.



Gazilere öncelik tanınan kura çekiminde 16 adet Gazilik belgesiyle ulaşan üye, öncelikli olarak dairelerine sahip oldular. Tarsus’ta son yıllarda yerel yönetim ve emlak şirketleri tarafından birçok inşaat projesi yapılıyor. En çok evin satıldığı ilçelerden biri haline gelen Tarsus, Karadeniz’de son yıllarda büyük ilgi çekiyor. Bölgenin aksine 2018 yılında yabancı değil yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören, Tarsus yabancı yatırımcıların da bölgeyi değerlendirmesiyle çok daha değerli hale gelebilir.



Didim’de Kış Sezonunda Çevre Düzenlemeleri Artacak!



Didim’de yoğun geçen bir yaz sezonundan sonra çevre düzenlemeleri başlıyor. Nüfusunun 10 katına kadar kalabalıklaşan Ege’nin yıldızı Didim, kış sezonunda altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerden biri oluyor. Bölgede altyapı ve konut çalışmaları, yaz sezonuna hazırlık için her geçen gün daha hızlı hale geliyor.



Bölgede özellikle sahil tarafında ve turizmin yoğun işlediği bölgelerde konut çalışmaları hızlanmış durumda. Yazın turizm nedeniyle ara verilen yapıların kış sezonunda bitirilmesi oldukça önemli. Belediye ve özel sektör tarafından her türlü desteğin verildiği inşaatlarda iş güvenliği konusunda özen gösteriliyor.



Fatsa’da Altyapı Çalışmaları Hızlandırıldı!



2018 Yılının son günleri itibariyle Fatsa’da altyapı çalışmaları devam ediyor. Son günlerde Karadeniz’den gelen sel haberleri şehirde yapılan altyapı çalışmaların daha hızlı hale gelmesi için çalışmalar yapılmasına neden oldu. Bölgede tarım arazilerinin yoğun olması ve eski konutların olması çalışmaları oldukça önemli hale getirdi.



Son yıllarda modern konutların yoğun olarak yapıldığı Fatsa’da özellikle TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan daireler büyük ilgi görmüş ve kısa sürede satılmıştı. Özel sektör ve yerel yönetim gelen taleplerin yoğunluğundan dolayı Fatsa’da yapılan emlak projelerinin sayısını arttırdı. 2019 Yılında ve 2020 yılında tamamlanması beklenen konut projeleri 2018 kış ayları itibariyle Fatsa’da başladı.



2018 Yılının son günleri ile beraber Fatsa’da 2018 yılında satılan konutlar için grafik ve veri derleme çalışmaları ise diğer şehir ve ilçelerde olduğu gibi başladı. TUİK’in açıklayacağı veriler, 2018 yılında yaşanan emlak verilerini açıklamakta oldukça yararlı olacak.